No he tenido síntomas, me hago prueba de COVID-19 los martes: AMLO

Ciudad de México a 19 de Octubre de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cada semana, en específico los martes, se realiza pruebas de COVID-19 para cuidar su salud, mismas en las que ha salido negativo.

Luego de que se confirmara que el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, diera positivo a coronavirus, el mandatario indicó que toma las medidas necesarias para evitar contagios con su equipo.

“Yo me cuido y guardo la sana distancia, eso es lo principal. Afortunadamente no he tenido síntomas y me hago una prueba, generalmente por semana, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba los martes”.

AMLO destaca que se ha realizado varias pruebas de COVID-19

López Obrador destacó que se ha realizado entre seis y ocho pruebas de coronavirus, además indicó que se han presentado varios casos en su gabinete, pero la recuperación ha sido gradual.

Sobre el estado de salud del almirante Rafael Ojeda, el presidente de la República dijo que se encuentra bien, sin molestias mayores y que mantienen una comunicación frecuente.

Señaló que la última vez que tuvieron contacto fue el viernes, pues se llevó a cabo la reunión diaria sobre seguridad, pero que tomaron precauciones para evitar contagios.

Añadió que “como guardamos sana distancia, no necesariamente tiene que haber contagio. Vamos a esperar la prueba de mañana martes”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...