No es «tan fatal» el coronavirus: AMLO

Ciudad de México a 31 de Enero de 2020.- El presidente López Obrador se refirió a la alerta internacional por el coronavirus y aseguró que hasta ahora no hay ningún caso confirmado en México.

Pidió a la población no alarmarse, incluso, minimizó un poco ese delicado asunto al señalar que, “no es tan fatal” como a veces se dice, sin embargo, dijo que se deben atender todas las recomendaciones para prevenir el contagio, como lo informaron ayer las autoridades del sector Salud.

“Es que no hay ningún caso en México, esto no quiere decir que no se presente, ya los médicos lo han explicado, pero nosotros no tenemos ningún caso hasta ahora. Le estamos dando seguimiento y no debe de haber alarma, se piensa que no es tan dañino, tan fatal, este virus, llamado coronavirus”.

Sobre el rechazo de los gobernadores de extracción panistas a incorporarse al INSABI, López Obrador dijo que están en su derecho, pues no es obligatorio que se adhieran aunque sería lo más recomendable.

Resaltó que podría haber diferencias “ de pensamiento” con ellos, pero no con la gente que gobiernan, por lo que dichos mandatarios estatales tendrían los recursos que les corresponden para salud. No se les castigará.

Eso sí, advirtió que tendrán que hacerse responsables de atender a toda la población y garantizar el servicio gratuito como lo establece la Constitución, pues la salud es un derecho humano.

“Nada más que se tienen que hacer responsables de que se dé el servicio a la población abierta, que no se cobre, que no haya cuotas de recuperación y aceptar que, de acuerdo a la Constitución, la salud es un derecho, no es un privilegio. Desde luego hay vendedores de medicamentos que no quieren que haya este sistema de compras consolidadas y quieren seguirle vendiendo a cada uno de los estados porque, además, se conocen o les deben favores, cosas por el estilo”.

Se le preguntó sobre los conflictos en la UNAM que han derivado en la toma de varios planteles, el Presidente recomendó no abandonar en ningún momento el diálogo para resolver esta situación. Aseguró que en el país hay gobernabilidad, es decir, no hay un ambiente propicio para los conflictos, “aunque siempre hay protestas”.

“Y la recomendación de nosotros es que haya diálogo, que se pongan de acuerdo. No hay un ambiente, en México, para conflictos, hay una atmosfera de tranquilidad y de armonía, hay gobernabilidad. Entonces todo se puede resolver si se dialoga, si se llega a acuerdos, si no se usa la fuerza, si hay tolerancia”.

En torno a los programas sociales que la oposición acusa como electoreros, el Ejecutivo federal, respondió que su gobierno no es igual a los anteriores que sí usaron los apoyos con ese fin clientela. Incluso, prometió hacer públicos los padrones de estos programas en abril o mayo para que todos sepan cuánto se gasta y a quienes se brindan la pensiones, becas y demás apoyos para la gente pobre.

“Se tienen los padrones de todos los programas y queremos darlos a conocer, van a ser públicos, el de adultos mayores, la pensión para niñas y niños con discapacidad, todos los que reciben sus becas, el Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, todos, todos, todos. Ahí van a aparecer los nombres y cuánto reciben, para que todos ayudemos en la transparencia”.

López Obrador ofreció una breve conferencia de prensa de apenas una hora y salió apresurado de Palacio Nacional para viajar a Chiapas donde este fin de semana tendrá una gira de trabajo.

