“No es grave”, dice AMLO sobre muertos de COVID ya vacunados

Ciudad de México a 23 de junio de 2021.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que las muertes por COVID-19 en personas ya vacunadas no representan un porcentaje alto y “no es un caso grave”.

Las declaraciones del mandatario se dieron después de que Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy, le preguntara qué información tiene de estos fallecimientos que se han reportado en distintas partes de la República, si ya hay una cifra a nivel nacional, así como qué edades y comorbilidades tenían.

“Hoy mismo la Secretaría de Salud va a informar, pero no es un asunto grave. Esto que me estás planteando no me lo habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia y acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó. Es mínimo, o sea, prácticamente inexistente, porque si no, nos reunimos todos y es para tratar el tema de la pandemia”, afirmó López Obrador.

En su tradicional encuentro matutino con la prensa, explicó que Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se dedica a hacer una evaluación caso por caso. También destacó que ahora con los repuntes del nuevo coronavirus en algunos estados, se han dado a la tarea de revisar la información.

“Hay en el caso de Sonora un repunte de contagio, pero no alarmante y todavía no se refleja en el número de fallecidos, pero no que por la vacuna hayan perdido la vida o que estando vacunados hayan perdido la vida personas, que tenga alguna relación. Eso no. De todas formas hoy vamos a informar”, insistió el mandatario mexicano.

Desde Palacio Nacional, dijo que el tema que le planteó la reportera es lo mismo que ocurre en el caso del regreso a las clases presenciales con el semáforo epidemiológico en color verde, ya que son mínimos los contagios que se han presentado.

“Es como la vacuna porque quienes sostienen que no se debe regresar a clases, que se respeta su punto de vista, se pueden estar alarmando con eso. Pues no. Afortunadamente no es significativo. No es ni el uno por ciento. Es 00.1. Aquí en la ciudad creo que fueron ocho casos para todo lo que es la Ciudad de México”, estimó el Jefe del Ejecutivo federal.

Personas que ya han sido vacunadas contra la COVID-19 —algunas incluso con el esquema de dos vacunas completo— han enfermado y muerto en al menos ocho entidades del país, una situación que ha generado alarma mientras la inoculación avanza a lo largo del territorio a seis meses de haber iniciado con la meta de volver a la vieja normalidad.

Tan sólo en la última semana se registraron casos en Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, así como la confirmación por parte de las autoridades sanitarias de Hidalgo del deceso de 36 personas que ya habían sido vacunadas con al menos una dosis.

