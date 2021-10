No es el momento para regularizar autos «chuecos»: Gobernador Riquelme

Torreón, Coahuila a 18 de octubre del 2021.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, no está de acuerdo en la regularización de los autos “chuecos”, porque impactará de manera significativa a la Industria Automotriz, la que en el estado genera 150 mil empleos formales, ni tampoco se les avisó a los gobernadores de la franja fronteriza: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, para haberse analizado que se hiciera de manera paulatina.

Considera no es el momento para la regularización de los autos de procedencia extranjera, “estamos pasando ahorita por la confianza del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá por cuestiones laborales, están impulsando también otro tipo de reacciones hacia el interior de la industria automotriz hacia la democracia de los sindicatos locales en México, también la falta de chips lo que provocó la pandemia, desaceleró un poquita la producción, porque hubo estados que no fabricaron los insumos de las armadoras”.

Dijo que hay alrededor de 110 mil vehículos circulan en Coahuila de manera ilegal, por lo que estima que con la regularización ingresarían a la Finanzas del Estado un promedio de 363 millones de pesos, según el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrados serán utilizados para pavimentación y bache de los municipios fronterizos.

“Porqué le preocupa al Gobierno de Coahuila este anuncio, que finalmente ya se firmó el decreto. A septiembre de 2021, Coahuila ha producido 364 mil 766 vehículos ligeros y 1 millón 82 mil motores. Se estima para fin de año, Coahuila produzca alrededor de 500 mil vehículos ligeros y más de 1 millón 600 mil motores. Tenemos registrados casi 150 mil empleos formales, por eso preocupa que no se estime el impacto a la Industria Automotriz”, enfatizó de manera contundente el gobernador Riquelme Solís.

Es como siempre, añadió, no hay una consulta con los gobiernos locales, hay decisiones unilaterales que se toman, sin medir el impacto de nuestra real economía.

“Entendemos de quién requiere de un vehículo más barato y que lo haga en esa forma, puede ser entendible, es que el Gobierno no voltea a ver lo que realmente importa que es la generación de empleo y que el esfuerzo que se hace, dado que empresas internacionales confían en México para hacer sus inversiones y para producir vehículos”. Argumentó.

Adelantó que la General Motors tiene pensado producir en México vehículos eléctricos en un futuro, por eso preocupa este tipo de políticas públicas populistas que dañan otros sectores económicos, sin medir su impacto.

“Entendemos a nuestra gente, aquí tenemos alrededor de 110 mil vehículos de procedencia extranjera, pero no se compara con el número de empleos y con la derrama económica que general esa inversión extranjera y la exportación, lo que deja, no a Coahuila a México”, apuntó Miguel Ángel Riquelme Solís.

“No hay una consulta con nosotros, para poderle decir (al Presidente de México) en buena lid, no es el momento. Que si ya tenemos los vehículos adentro, tendríamos que hacerlo paulatinamente, tendríamos que evitar que se sigan internando, cerrar las fronteras al paso de automóviles chuecos y tendríamos que hacer muchas acciones. No dicen cómo, nada más dicen que van a regularizar. Los estados tenemos que entrarle al desmadre, pues qué hacemos… No hay una opinión nuestra, no es que no queramos que se regularicen, queremos que se hagan bien”, finalizó.

