'No creo en las vacunas': Christopher Uckermann revela que no se vacunará contra Covid-19

(AGENCIAS) 22 de Febrero de 2021.- Diversos famosos han declarado abiertamente su rechazo ante la vacuna de Covid-19 como Eric del Castillo y Paty Navidad, quien afirma que todo es un plan para controlar a la humanidad. Pero tal parece que ella no es la única que no confía en la vacuna, pues el actor Christopher Uckermann dio a conocer que no se vacunará contra el coronavirus.

El ex integrante de RBD fue entrevistado por varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde afirmó que en general él no cree en las vacunas. «No, pues no creo en la vacuna si te soy honesto. Creo que puede ser peor que el Covid en sí», mencionó el actor de 34 años, quien en su carrera ha participado en diversas telenovelas como Amigos por siempre, Aventuras en el tiempo, entre otras.

Aunque famosos a nivel internacional como Ian McKellen, Oliver Stone, Joan Collins, Martha Stewart, José Luis Rodríguez ‘El puma’, entre muchos otros ya se han vacunado , Uckermann reiteró que no se vacunará, pues él cree en un estilo de vida natural.

«Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas, en las que me pusieron de chico porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría», destacó Christopher Uckermann, quien también comentó que su familia tampoco lo hará. «Todos opinan lo mismo, nadie se va a vacunar», dijo.

En cuanto a las críticas que recibió Paty Navidad tras dar su opinión en contra de la vacuna de Covid-19, el actor indicó que no le preocupa ser señalado, ya que todas las personas son libres expresar su opinión.

«Cada quien tiene su opinión al respecto, creo que en ese sentido hay que respetar mucho, hemos apoyado mucho el bullying y si alguien no cree en la vacuna pues adelante, son sus decisiones personales hay que respetar sino dónde queda la libertad», aseguró.

Christopher Uckermann también reaccionó ante la relación de su exnovia Belinda y Christian Nodal y les deseó todo lo mejor. Además le envió su pésame a la intérprete de Bella traición por el fallecimiento de su abuela y afirmó que era como una madre para Belinda.

Asimismo, el actor señaló que con el reencuentro de RBD en diciembre de 2020, ninguno de los cuatro integrantes se hicieron millonarios con las ganancias del concierto en línea. «Ojalá, no desgraciadamente inventan muchas cosas y son de las cosas que yo decía ‘bueno, pero también sabes que no está en tu control y siempre se van a dar este tipo de cosas», dijo ante las cámaras del periodista Eden Dorantes.

Uckermann también negó que Alfonso Herrera no quisiera estar en el reencuentro, pues fueron los tiempos que no coincidieron pero espera que próximamente se pueda llevar a cabo un nuevo concierto con Poncho y Dulce María e indicó que el documental de RBD sigue en planes pero todavía no tienen nada en concreto.

