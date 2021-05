No conocen a los candidatos y el 6 de junio van a votar

POR: Irma Bolívar Ayala

A solo doce días de que concluyan las campañas, para luego ir a votar el 6 de junio, la mayoría de los torreonenses, por no decir que todos, no conocen a las y los candidatos que compiten para ser presidente municipal, al igual que a los partidos que los representan. De 70 personas encuestadas, ninguno supo decir los nombres de todos los aspirantes, incluso ni siquiera saben que hay tantos partidos participantes.

Desde el 4 de abril arrancaron las campañas y al decir de la gente, están aburridas, no se han aparecido en sus colonias, no se ven en las calles, salvo aquellos que han salido en cruceros a repartir volantes, los candidatos que conocen son de los partidos reconocidos y mantienen anuncios espectaculares en lugares estratégicos, los demás brillan por su ausencia.

Las y los aspirantes no han podido convencer al electorado para que voten por su propuesta, pues ni siquiera saben cuántos son, ni han visto el rostro de la mayoría.

Primera pregunta: – ¿Sabe cuántos candidatos compiten para ser alcalde de la ciudad? –Las respuestas parecían adivinanzas -4, 3, 6, no sé, 3, no sé, 4, no sé, 4, no sé, 3, 2, no sé. Las respuestas fueron por el estilo de y la más repetida, fue no sé.

Segunda pregunta: -¿Conoce los nombres de los candidatos y sus partidos? –Con seguridad y firmeza salió la primera respuesta- Román Cepeda del PRI, Marcelo Cofiño del PAN, una muchacha del partido Verde que se llama Lily y Fernando Salazar por Morena –se le preguntó, ¿sabe de otro? – ¿Hay más?, respondió. Se le dijo que había 9. Abrió los ojos y expresó – ¡no manchen¡ y ¿esos de dónde son? Así que la tercera pregunta no la supo contestar – ¿Sabe cuántos partidos compiten en esta elección?

De acuerdo al sondeo, los primeros nombres arriba mencionados son los más conocidos, excepto Lily Leal que fue nombrada en 4 ocasiones, aunque también dijeron dos veces a Anna Lylya Bermúdez. Los que nombraron a Fernando Salazar pensaban que era el hijo, solo tres supieron que era Woolfolk. Dos personas nombraron a la mayoría, pero con trampa, utilizaron el celular para saber los nombres de los aspirantes.

Así van las campañas rumbo a la Presidencia de Torreón. No conocen a todos los candidatos, ni a sus partidos, es más, muchos ni si quiera sabían que existen más partidos que el PRI, PAN, PRD, MORENA, Partido Verde y Movimiento Ciudadanos. Los desconocidos: Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Unidad Democrática de Coahuila, Fuerza por México.

9 candidatos para la Alcaldía de Torreón: Marcelo Torres Cofiño del PAN, Román Alberto Cepeda González de la Coalición PRI+PRD, Lily Leal Romo de Partido Verde Ecologista de México, Mariana Román Leyer por Partido Encuentro Solidario, Víctor Manuel Arrellano

Cobián de Redes Sociales Progresistas, Estrella Salas García de Unidad Democrática de Coahuila, Anna Lylya Bermúdez Macías de Movimiento Ciudadano, Sandra Guadalupe Sierra Limones de Fuerza por México y el último en registrarse fue Luis Fernando Salazar Woolfolk de Morena.

Hasta el 2 de junio tienen los candidatos y sus partidos para pedir el voto a la ciudadanía, luego viene la etapa denominada silencio electoral, donde ya ningún aspirante puede pedir públicamente el voto. El domingo 6 de junio será la votación, donde también se elegirán a diputados federales.

