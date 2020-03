Nigeria registra envenenamiento por cloroquina después de que Trump lo respalda para el tratamiento de coronavirus

Lagos, Nigeria (CNN)Los funcionarios de salud en Nigeria emitieron una advertencia sobre la cloroquina después de que dijeron que tres personas en el país tenían una sobredosis de la droga, a raíz de los comentarios del presidente Trump sobre su uso para tratar el coronavirus.

Un funcionario del estado de Lagos dijo a CNN que tres personas fueron hospitalizadas en la ciudad después de tomar el medicamento. Posteriormente, los funcionarios emitieron una declaración advirtiendo contra el uso de cloroquina para el tratamiento con Covid-19.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una reunión informativa en la Casa Blanca la semana pasada que la Administración de Alimentos y Medicamentos había aprobado la cloroquina «muy poderosa» para tratar el coronavirus.

«Se mostró muy alentador, resultados iniciales muy, muy alentadores. Y podremos hacer que ese medicamento esté disponible casi de inmediato. Y ahí es donde la FDA ha sido tan excelente. Ellos han pasado por la aprobación proceso; ha sido aprobado. Y lo hicieron, lo redujeron de muchos, muchos meses a inmediato. Por lo tanto, podremos hacer que ese medicamento esté disponible con receta o por estados «, dijo Trump.

Añadió: «Normalmente, la FDA tardaría mucho tiempo en aprobar algo así, y es … fue aprobado muy, muy rápido y ahora se aprueba con receta».

Sin embargo, después de la sesión informativa, la FDA emitió un comunicado diciendo que no había aprobado el uso del medicamento contra Covid-19 y que aún está estudiando su efectividad contra la enfermedad.

Aumentos de precios

El respaldo de la droga por parte de Trump provocó un aumento de interés entre los nigerianos interesados ​​en abastecerse de la medicación, lo que ha llevado a aumentos inevitables de precios en la megaciudad de alrededor de 20 millones de habitantes.

Un hombre le dijo a CNN que en una farmacia cerca de su casa en el continente de Lagos, fue testigo del aumento de precios en más del 400% en cuestión de minutos.

Kayode Fabunmi, un abogado con sede en Lagos, dijo: «El farmacéutico conocía el mercado y le decía a cada cliente entrante, ‘Sabes que Donald Trump ha dicho que esto cura el coronavirus’, y el precio siguió cambiando.

«El precio original era de 200 naira (alrededor de 50 centavos), luego se convirtió en 500 naira ($ 1.38) y luego se convirtió en 1,000 naira ($ 2.77) mientras estuve allí», dijo.

El Ministerio de Salud del Estado de Lagos emitió una breve declaración diciendo que no había «pruebas contundentes de que la cloroquina sea eficaz en la prevención o el tratamiento de la infección por coronavirus».

La cloroquina se usa para tratar la malaria, el lupus y la artritis reumatoide.

La malaria es una enfermedad endémica en Nigeria y otras partes de África y durante muchos años fue común tratarla con cloroquina. Sin embargo, al menos 40 países africanos, incluido Nigeria, lo han eliminado como medicamento antipalúdico de primera línea y lo han reemplazado por otros medicamentos después de una resistencia generalizada .

Falta de evidencia clínica

Si bien los médicos en China, Estados Unidos y otros países han usado el medicamento experimentalmente en pacientes con Covid-19, todavía no hay suficiente evidencia clínica de que sea efectivo en humanos o en el manejo de la enfermedad.

El Dr. Michel Yao, gerente del programa de respuesta a emergencias de África de la Organización Mundial de la Salud, le dijo a CNN que hay 20 medicamentos y la misma cantidad de vacunas en ensayo clínico, y que es demasiado pronto para hacer recomendaciones sobre la eficacia de alguno para el tratamiento de la enfermedad. virus.

«La posición de la OMS es clara. Cualquier medicamento debe basarse en evidencia. Todavía no tenemos evidencia de ninguno de estos ensayos que permita a la OMS hacer una recomendación formal. Todos estos están en progreso, por lo que es difícil para nosotros recomendar en esta etapa que cualquiera de los medicamentos pueda ser útil para el tratamiento del coronavirus «, dijo Yao.

«Es demasiado pronto para apresurarse a tomar la decisión de que la cloroquina … al menos para que la OMS la recomiende para el tratamiento del coronavirus», agregó.

Efectos secundarios

Fabunmi, de 44 años, le dijo a CNN que había usado cloroquina antes para tratar la malaria y recordó que la picazón severa era uno de los efectos secundarios.

«Durante dos o tres días te picará», dijo. «Temes bañarte, te rascarás y te rascarás y tendrías que tomar piriton (un antihistamínico) junto con él».

«También es muy amargo. Si cometes el error de dejarlo caer en la boca, sentirás el sabor durante mucho tiempo».

Nigeria informó el domingo 30 casos de Covid-19 y Fabunmi dijo que se siente mejor con su lote de cloroquina.

«No me importó pagar, solo quería obtener algo en caso de que fuera necesario … No quería una situación en la que me arrepienta de no haberlo comprado. Mejor prevenir que curar», dijo.

