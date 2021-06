Ni Sheinbaum ni Ebrard caerán en «trampa» de pelear por Línea 12: AMLO

Ciudad de México a 16 de junio de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, “no van a caer en la trampa” de confrontarse por el informe de las causas del colapso de la Línea 12 del Metro ni por la sucesión.

Poco antes de que Sheinbaum presente este día el informe, le expresó todo su respaldo político, dijo que a partir de 2024 se “desaparecerá” de la vida política y abundó: “Como lo dije la vez pasada, tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes, mujeres y hombres. El problema lo tiene la oposición».

Enseguida preguntó de dónde obtendrán los partidos opositores a un candidato y preguntó: “¿Quién? ¿Claudio (X. González)? ¿La esposa de Felipe Calderón (Margarita Zavala)? ¿(Gabriel) Quadri? ¿Va a regresar Diego (Fernández de Cevallos)? ¿(Miguel Ángel Osorio) Chong? ¿Quién? ¿(Carlos) Loret de Mola (Enrique) Krauze o (Héctor) Aguilar? Jajaja. ¿De dónde? Creen que el pueblo está dormido”.

Incluso dijo que la oposición podría “fabricar” un personaje famoso.

“¿Van a meter al mercado un personaje como un producto chatarra, como se quiere vender un detergente con mucha publicidad, engañar que es el que acaba con lo sucio, con el cochambre? Ya no. No quisiera estar en sus zapatos, pero que le echen ganas, sí se puede”, lanzó.

El Presidente reiteró todo su apoyo y respaldo a Claudia Sheinbaum, “porque los adversarios se han lanzado con todo en el caso” de la Línea 12 del Metro.

Cuestionó que el accidente y la muerte de 26 personas se utilizó como parte de la “guerra sucia” contra su gobierno y el de Sheinbaum en la capital.

“Bueno, hasta el New York Times. Ya subió de nivel. Hay, desde luego, una estrategia politiquera. Se usó en vísperas de la campaña para afectar al movimiento en las elecciones. Hubo ‘guerra sucia’, llamadas telefónicas y todos los medios”, dijo.

Afirmó que el rotativo neoyorquino “manejó la responsabilidad de Marcelo queriendo enfrentar con Claudia, muy sensacionalista, poco profesional, poco ético. No porque sea New York Times ya son infalibles. Hay una crisis mundial de medios por falta de ética y credibilidad y de imparcialidad. Están muy cercanos al poder y muy distantes de los ciudadanos. No solo hablo del poder político, también del poder económico, la mayoría en el mundo. Y aquí, sin duda”.

A la pregunta de su postura respecto del informe, del que se ha publicado parte de su contenido, el mandatario pidió esperar a que Sheinbaum lo presente y ofreció buscar una solución, sobre todo para que la Línea 12 se rehabilite lo más pronto posible.

“Nadie quiere que sucedan estas desgracias. Solo los viles, los canallas trafican con el dolor ajeno”, expuso.

—El colapso de la Línea 12 del Metro tiene involucrados a dos de sus principales cartas para sucederlo. ¿Esto repercutirá en las aspiraciones de los dos? -le preguntó un reportero.

—Es que, con todo respeto, nuestros adversarios, están muy menguados. No tienen personas con prestigio, no tienen gente honesta, íntegra, que le tenga amor al pueblo.

“Vean quiénes ganaron aquí (en la ciudad), con la alianza conservadora. La gente no supo por quién votó. Son impresentables. Fue el coraje, porque los envenenaron con la ‘guerra sucia’. Con esto del tren y lo mismo que se estaba dejando sin apoyo a los niños con cáncer, que no se estaba apoyando a las madres solteras…”

Agregó que las críticas por el accidente en el Metro “es para afectar al movimiento, a la transformación, desde luego poner a pelear a Marcelo con Claudia. Muy vulgar”.

En una amplia alocución de casi 40 minutos, también aprovechó para reiterar su postura de no participar en política a partir de septiembre de 2024, cuando termina su mandato.

Expuso: “Yo odio a los tiranos, soy demócrata. Soy maderista y estoy a favor del sufragio efectivo y la no reelección. Si lo permite el creador, si lo quiere el pueblo estaré hasta finales de septiembre de 2024. Y me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada en política.

“Ni voy a asistir a ninguna conferencia, ni voy a aceptar ninguna invitación para estar en la vida púbica ni contestando, mandando mensajes en feis o en Twitter. Nada, nada de nada. Ni con mis hijos voy a hablar de política. Me voy a dedicar a otra cosa. Me voy a Palenque, a cuidar mis árboles. Sí voy a escribir, eso sí, porque eso me compensa. Un libro que tengo muchas ganas de hacer sobre el pensamiento conservador, que me va a entretener”.

