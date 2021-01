Nath Campos reacciona a los comentarios de los conductores de ‘Hoy’

(AGENCIAS) 27 de Enero de 2021.- La youtuber Nath Campos reveló el fin de semana que fue víctima de abuso sexual en manos de su colega Rix hace algunos años. Medios de comunicación hicieron eco de su doloroso testimonio y el tema fue tendencia en las redes sociales por varios días. En medio de los comentarios de apoyo a la influencer, surgieron algunos juicios que fueron severamente criticados, especialmente los de los conductores del programa matutino Hoy Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre.

Los presentadores del programa matutino explicaron que su intención nunca fue poner en duda la denuncia de la creadora de contenido y ofrecieron una disculpa pública por los comentarios que pudieron mal entenderse durante la transmisión.

Sin embargo, Nath Campos no pudo ignorar los comentarios que hicieron sobre su historia de abuso.

A través de sus historias de Instagram, la joven influencer se pronunció en contra de las primeras declaraciones de los conductores y señaló:

“Sí me gustaría decirles a estas personas, sobre todo a las que tienen gran voz e influencia, que cuando hablan de lo que yo conté, de lo que yo viví, no solo me están hablando a mí cuando dan su opinión, les están hablando a todas las personas que vivieron algo similar a lo que yo viví”.

Posteriormente, la youtuber se centró en los señalamientos que hizo la esposa de Erik Rubín con respecto a la convivencia de la persona agredida con su abusador.

“Puedes estar haciendo mucho daño con esos comentarios porque cuando tienes una plataforma gigantesca, la gente te escucha, y puedes estar silenciando a un montón de personas que como yo alguna vez escucharon ese comentario y prefirieron callar”, puntualizó.

De la misma manera, Nath aseguró que a ella este tipo de declaraciones no le afectaron en lo más mínimo. “Afortunadamente, siento que he trabajado mucho este tipo de comentarios dentro de mi proceso, pero pues muchas personas no y por eso se me hacen comentarios agresivos e irresponsables”.

Finalmente, la hija del compositor Kiko Campos solicitó a sus seguidores no atacar a las personas por este tipo de comentarios, pues ella está convencida de que la violencia no se arregla con más violencia.

