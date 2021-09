Nath Campos reacciona a liberación de Rix

Al medio día del 8 de septiembre, Nath Campos y la exdiputada Alessandra Rojo de la Vega se reunieron con los medios de comunicación para dar a conocer la sentencia que recibió el youtuber conocido como ‘Rix’ luego de que la también influencer lo denunció por abuso en enero pasado.

Ahí, la defensa de Nath Campos dio a conocer que el pasado 1 de septiembre, Rix se declaró culpable, por lo que recibió una sentencia de 3 años 2 meses de prisión y un pago por la reparación del daño, »Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de tres años dos meses. Sentencia que ha quedado firme», dijo la abogada Mónica Peña.

Sin embargo, horas después se dio a conocer que Rix salió de prisión luego de pagar 30 mil pesos y para sustituir su condena de 3 años, el juez ordenó: no acercarse a Nath Campos, ni a su trabajo o casa, hacerle un pago por reparación del daño, hacer otro pago de 30 mil pesos y al haber aceptado su culpabilidad, quedará registrado como agresor sexual.

Ante esto, Nath Campos reaccionó en sus redes sociales y lo hizo compartiendo un video de Alessandra Rojo de la Vega explicando lo que sucedió con Rix.

Así explicó por qué Rix está fuera de la cárcel, a dónde irán los 30 mil pesos de fianza y la fuerte cantidad que ofreció para reparar el daño:

En el video, la exdiputada que acompañó a la hija de Kiko Campos en su proceso, aclaró la situación del youtuber con la publicación que tituló ‘dudas sobre el caso de Nath Campos’ y comenzó a decir, »hace unas horas estaba con Nath y bueno, creo que hay muchas dudas respecto a esto. Para empezar, el delito fue violación equiparada agravada en grado de tentativa, ¿qué quiere decir esto? Que no hubo penetración, no hubo una violación, perdón que lo haga explícito pero intentaré ser lo más clara posible. Él fue declarado culpable, punto número 1 porque aceptó lo que hizo, aceptó los hechos y 2 por los elementos de prueba que existen en la carpeta de investigación, o sea está claro que él es culpable, lo aceptó ante el juez, y se le puso una pena de 3 años», comenzó.

Rojo de la Vega continuó explicando la ejecución de la sanción impuesta por las autoridades, ya que en este punto, el youtuber podía solicitar ‘beneficios’ para su condena, ya que es la primera vez que tiene problemas con la ley, por lo que también contó a dónde irán esos 30 mil pesos de fianza, »En cuanto a la ejecución de la sanción, esto le corresponde a un juez, ellos se encargan, los jueces, las autoridades de ver cómo va a ser la sanción, en esta instancia a donde puede acudir Rix por derecho a adherirse a beneficios para esta condena, y le piden que por un lado repare el daño y la reparación del daño hay que decirlo, Nath no lo aceptó, que es independientemente de lo que están diciendo de los 30 mil pesos, fue otra cantidad mucho mayor y que se le va a mandar y ya se le dio a ciertas asociaciones».

»Los treinta mil pesos van directo a las autoridades, esto quiere decir que cuando eres primo delincuente, que no has cometido un delito antes y la pena es menor a cinco años, puedes tener estos beneficios. Así lo determina un juez, así lo hacen las autoridades, así funciona nuestro código penal desgraciadamente. A muchas no les gusta evidentemente, porque ¿cómo se repara el daño a una persona que por muchos años no pudo estar tranquila?», complementó.

La exdiputada reiteró que el pago de la fianza es un beneficio que se le dio a Rix por ser la primera vez que comete un delito, »Hay indignación, sí, así funciona nuestro código penal. Es culpable, sí. No sale libre, pudiera salir de la cárcel. No está fuera según la información que tenemos, ¿puede salir?, sí. Pero sale con antecedentes penales ya que es culpable. Va a tener que cumplir esta condena como dicte un juez, nosotros no tenemos idea de como vayan a proceder las autoridades… No está libre de culpa, no va a pagar por lo que hizo y los 30 mil pesos no son de fianza, son una fianza pero por sustitución. Es un beneficio que tiene por primodelincuente», explicó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet