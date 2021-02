Natasha Dupeyron denuncia haber sido víctima de abuso

(AGENCIAS)

04 de Febrero de 2021.- Actualmente varias famosas han levantado la voz para denunciar abusos de los que han sido víctimas en algún momento, esto cobró fuerza recientemente porque la youtuber Nath Campos hizo un video de denuncia de abuso contra el también influencer Rix.

Celebridades como Eréndira Ibarra y Daniela Luján han sido algunas de las mujeres que se han unido a la voz de protesta, ahora, la actriz Natasha Dupeyron confesó que ella también ha vivido el abuso en carne propia.

A través de stories en Instagram, la actriz compartió una anécdota en la que se dio cuenta que ella también sufrió un abuso y violencia de género en algún momento de su vida.

La historia de Natasha comienza explicando que tuvo una invitación para ser parte de una canción feminista, a lo que sintió cierta ‘resistencia’, que al paso de la reunión entendió.

“Una parte de mí no quería ir, me daba flojera, no quería estudiar la canción, no quería ir pero fui porque es un movimiento que amo aunque tenía este sentimiento extraño”, dijo.

En sus historias, Dupeyron detalló que fue justo cuando cantó una parte de la letra de la canción cuando sintió que lo que esta decía le hacía mucho “click”, hasta que descubrió que era porque le resonaba a una mala experiencia que tuvo.

“Empecé a cantar la canción y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme muy profundo… me estoy tratando de hacer la muy fresca porque no quiero ser vulnerable, pero hay veces que está bien serlo”, narró.

“La frase era ‘no nos vamos a callar’ y se repetía y mientras la cantaba me di cuenta que por eso no podía ir, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan, me sentí identificada con lo que estaba cantando”, agregó Natasha.

Asimismo, visiblemente afectada, la actriz invitó a las mujeres que hayan sido víctimas de algún abuso a denunciar y a no tener miedo de alzar la voz en contra de las personas que las violentaron.

En sus palabras, Dupeyron explicó que se sentía atemorizada por hablar, pero que era tiempo de romper el silencio, por lo que agregó que aunque invita a la denuncia, reconoce que son procesos individuales que nadie debe presionar.

“Estoy aquí, compartiendo esta parte de mí que no se quiere quedar callada pero tampoco sabe cómo hablar porque no es fácil. Ser valiente requiere de muchas cosas y porque creo que todo es a su debido tiempo, porque si tú estás viendo y quieres hablar, pero tampoco sabes cómo es todo a su debido tiempo porque es importante escucharnos primero, perdonarnos, entender que no es nuestra culpa, tener todo en orden para poder decir ‘esta soy yo y lo que viví y hoy me atrevo a decirlo en voz alta’. Porque no es fácil”, dijo.

“No es fácil ser vulnerable o saberte víctima. No es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar aunque tengas ganas porque requiere de un montón de cosas y un trabajo personal y mucho amor propio, de mucho amor de tu gente. Todo a su debido tiempo”, finalizó.

