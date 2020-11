¡Nada a su hija! Palazuelos revela porcentaje que heredará de Andrés García

(AGENCIAS)

11 de Noviembre de 2020.- Roberto Palazuelos, que hace días anunció que es el máximo heredero del actor Andrés García, reveló qué porcentajes les tocará a los hijos del exgalán de telenovelas. Durante una entrevista, el empresario explicó cómo serán repartidos los bienes de García y sorprendió dejando fuera a uno de sus descendientes.

Y como ya se había anunciado Roberto Palazuelos recibirá la mayor parte de lo que deje como herencia Andrés García, quien anunció que venderá las propiedades que tiene, pues su intención es no heredar gran fortuna.

En el listado que concedió Roberto Palazuelos, el llamado “Diamante negro”, no figuró Andrea García, única hija del actor, con quien, dice, no mantienen ningún tipo de relación desde hace algún tiempo.

“Yo creo que ella no quiere aparecer, ella tiene unas amistades muy raras. Pues la dejamos con sus amistades. No aparece porque no quiere aparecer, es un tipo de gente con el que ella anda de amiga que yo no la paso, pero si ella es feliz así, pues déjenla que sea feliz, ni la voy a obligar, ni me voy a pelear con ella, ni le voy a decir nada, ya está grande”,

Andrés García, actor.