Myriam Montemayor le manda indirecta a Toñita

(AGENCIAS) 05 de Febrero de 2021.- Todo indica que la riña entre las cantantes Toñita y Myriam Montemayor continúa, luego de que esta última le mandara una indirecta a ‘La negra de oro’, refiriéndose a las polémicas declaraciones de la interprete de ‘Declaraciones de Amor’ en contra de Cynthia Rodríguez, quien supuestamente frenó sus oportunidades laborales.

“Seré breve: si una persona dice que está mal de sus facultades mentales y lo demuestra, para que le dan cuerda, si no está cuerda? ya no le llega el agua al tinaco, y su tinaco no tira agua?”.

Algunos fans llegaron a la deducción de que este mensaje es para Antonia Salazar Zamora, luego de que en una entrevista Montemayor resaltara que en varias ocasiones ella declaró que padece un trastorno mental, «y yo creo que se está saliendo de la realidad, está en una relidad virtual, las declaraciones sólo exiten en la imaginación de una persona que está perturbada, porque lo que está diciendo es completamente falso», comentó en esa ocasión en el programa ‘De Primera Mano’.

Seré breve: si una persona dice que está mal de sus facultades mentales y lo demuestra, para que le dan cuerda, si no está cuerda? ya no le llega el agua al tinaco, y su tinaco no tira agua?— Myriam Montemayor (@MyriamMonteCruz) February 5, 2021

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter