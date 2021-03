Mutilaron dedos a hijo del Rector de Tamaulipas y se los dejaron como seña de ‘cabeza de vaca’

(AGENCIAS) 09 de Marzo de 2021.- El senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, dijo que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, presionó al rector de la Universidad de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, para colocar a su primo como director del Consejo de Administración, pese a que no cumplía el perfil. Ante la negativa, el hijo del rector fue secuestrado y le mutilaron dos dedos a manera de la seña ‘cabeza de vaca’.

“¿Cómo llegó a ser director de administración el primo del gobernador en la Universidad Autónoma de Tamaulipas sin tener el perfil? Le mandaron llamar al rector, Cabeza de Vaca mandó llamar al rector, y le dijo que tenía una recomendación para que esta persona fuera director de administración. El rector, que es un académico, le dijo que esa decisión no la tomaba él, la tomaba el consejo universitario, que con mucho gusto llevaba su petición al consejo universitario y ellos deliberarían y decidirían quién sería el secretario de administración.

“El gobernador le dijo no: la universidad tiene que atender la petición de su gobernador, ahí le encargo. El rector dijo: bueno yo voy a hacer lo posible, yo con mucho gusto llevo su propuesto, pero no le garantizo nada… se fue el señor rector, el perfil de su primo no tenía ningún mérito, ni perfil, por lo tanto no fue seleccionado… pasó una semana y secuestran al hijo del rector, lo tuvieron secuestrado varios días y lo regresan con el corte de dos de sus dedos, donde solamente le quedan los dedos, el índice y el otro dedo, que hace como cuerno de cabeza de vaca, el símbolo de unos cuernos, para que entienda el mensaje, liberan al joven con esos dedos cortados con el símbolo de cabeza de vaca que es el que utiliza para que entendiera el mensaje que se equivocó verdad”, señaló.

“Ahora quien es el director, entendieron quien debía ser el director de administración, y es el primo, ahí está el primo… no sé si siga siendo el actual rector pero es un drama que conoce todo Tamaulipas… dañaron a esa familia como muchas”, aseveró Rojas Díaz Durán.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet