Muñoz Ledo cancela “toma” de protesta en Morena; lo acusan de acoso sexual

Ciudad de México a 12 de Octubre de 2020.- Porfirio Muñoz Ledo acusó a Mario Delgado de orquestar una “toma violenta” de la sede de Morena, en CDMX, para impedir su toma de protesta como dirigente de los morenistas que estaba prevista fuera este día.

Mediante su cuenta de Twitter, Porfirio Muñoz Ledo aseguró “iba a rendir protesta como presidente legítimo del partido”, sin embargo, un grupo de militantes tomó, de manera simbólica la sede, por lo que no se realizó el acto protocolario.

“Hoy a las 12:00 hrs. iba a rendir protesta como presidente legítimo del partido. Sucede que fue tomada la sede del mismo en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté. Demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido.”

¿De qué acusan a Porfirio Muñoz Ledo?

Esta mañana un grupo de militantes feministas de Morena clausuró simbólicamente la sede del partido en Chihuahua 216, en la colonia Roma, en protesta por la posible presencia de Porfirio Muñoz Ledo.

Las manifestantes señalaron al aspirante a presidente nacional de Morena, Muñoz Ledo, como acosador de menores de edad. Aseguraron que hay más de 10 acusaciones en su contra por acoso sexual.

“No ha respondido ni una vez a todas las acusaciones que se han hecho y prefiere decir que nos pagan. No, no nos pagan, nosotras estamos aquí para exigir justicia para las víctimas y si él quiere entrar por la puerta, si quiere entrar por la puerta grande que antes aquí en la banqueta nos conteste todas las acusaciones de abuso y de acoso sexual que tiene por su parte”.

Antes del anuncio, vía redes, en la calle Chihuahua también estaban simpatizantes del diputado federal quienes acusan que las manifestantes fueron enviadas por el contendiente de Porfirio Muñoz Ledo a la dirigencia de Morena, Mario Delgado.

“Están denostando a una persona y eso no lo voy a permitir, no me presto a esos juegos, no me presto. Yo soy una feminista qué lucho por las causas… a mí no me vengan a contar nada”, mencionó Lorena Villavicencio, diputada federal Morena.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...