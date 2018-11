Muere Stan Lee a los 95 años; creador de Hulk, Spiderman, Avengers y otros

(AGENCIAS)

13 de Noviembre de 2018.- El dibujante Stan Lee, el padre de los superhéroes del Universo Marvel y una de las mayores figuras de la historia del cómic, ha muerto este lunes en Los Ángeles a los 95 años, según ha confirmado su hija.

“Mi padre amó a todos sus fans. Fue el hombre más decente y grande”, ha afirmado Joan Celia Lee, hija del dibujante.

Lee cultivó todos los géneros: desde el origen de personajes como Spider-Man o Hulk hasta las historias de monstruos que hizo casi siempre acompañado de los dibujantes Jack Kirby y Steve Ditko, sin olvidar los cómics de amor o del oeste.

La mayoría de estos cómics son ya parte de la historia del medio y de millones de personas en todo el mundo que hemos crecido con las aventuras de esos superhéroes.

“Solía avergonzarme porque solo era un guionista de cómics cuando otras personas construían puentes o se dedicaban a la medicina”, dijo Lee en 2015 al periódico The Washington Post.

“Y entonces comencé a darme cuenta: el entretenimiento es una de las cosas más importantes en la vida de las personas. Sin eso, podrían perder los estribos. Siento que si eres capaz de entretener estás haciendo algo bueno”, añadió.

Las redes sociales, en las que la muerte de Stan Lee se convirtió rápidamente en tendencia mundial, se llenaron hoy de mensajes de famosos y gente común lamentando el fallecimiento de Lee y subrayando su enorme legado.

“Te lo debo todo… Descansa en paz, Stan”, afirmó en su cuenta de Instagram el actor Robert Downey Jr., el encargado de llevar a la gran pantalla a Iron Man, uno de los personajes creados por Lee.

Chris Evans, el actor que interpreta al Capitán América en las películas de Marvel también ha lamentado la muerte de Stan Lee diciendo que nunca habrá otro como él y despidiéndole con la exclamación que Lee hizo famosa: ¡Excelsior!.

Julián Clemente, editor Marvel en España ha asegurado a RTVE.es que: “Se nos va una de las grandes figuras del Siglo XX en cuanto a cultura popular se refiere. Creó todo un universo y era el símbolo que unía a todas las generaciones de aficionados, desde los mayores que leímos sus cómics hasta los jóvenes que han visto sus cameos en las películas de Marvel. A mí me gustaría destacar que se ha muerto poco más de un año después del fallecimiento de su mujer Joan B. Lee que, cuando Lee iba a dejar los cómcis (porque no le gustaba lo que hacía), le animó a escribir el tebeo que le gustaría a él. Así nacieron los 4 Fantásticos y el Universo Marvel. Si no fuera por ella quizá no existirían”.

Alex Ross (Marvels) también se ha despedido de Stan Lee.

Salvador Larroca, el gran dibujante español que este 2018 celebra sus 25 años en Marvel, y que llegó a ilustrar un guión de Stan Lee, también ha querido despedirse de él.

Salvador Larroca @SalvadorLarroca EXCELSIOR, #stanlee . GRACIAS POR TODO LO QUE ME HAS DADO, DESDE CRÍO: MATERIA PARA LOS SUEÑOS. YO AHORA VIVO DE ELLOS Y, COMO TÚ YA ERES ETERNO, ALGÚN DÍA, SALDARÉ ESA DEUDA CONTIGO.

El dibujante Ed Piskor, del que se acaba de publicar en España una versión del origen de la Patrulla-X (La Patrulla-X original) también ha despedido a “The Man”

