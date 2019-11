Mon Laferte hace topless como protesta por la violencia en Chile

(AGENCIAS)

15 de Noviembre de 2019.- La cantante Mon Laferte llegó a la alfombra roja del Grammy Latino , que se entrega esta noche en Las Vegas, no sólo dispuesta a recibir el Grammy al Mejor Álbum Alternativo al que estaba nominada, sino también para protestar en contra de la violencia que actualmente viven los ciudadanos chilenos que se han manifestado en espacios públicos en contra del gobierno en turno.

Durante la red carpet, cuando la cantante llegó los fotógrafos y a las cámaras de video, la chilena se descubrió la parte superior de su vestido para dejar visible no sólo su pecho, sino también una contundente mensaje de protesta: «En Chile torturan, violan y matan».

En menos de una hora, la imagen había dado vuelta al mundo, así como el discurso de aceptación de Mon Laferte, quien al recibir su Grammy aprovechó para leer una décima que le envió una amiga y que expresa el dolor por la situación en su país:

«Chile me dueles por dentro/ Me sangras por cada vena/ Me pesa cada cadena/ Que te aprisiona hasta el centro/ Chile afuera, Chile adentro/ Chile al son de la injusticia/ La bota de la milicia/ La bala del que no escucha/ No detendrá nuestra lucha/ Hasta que se haga justicia».

Esta no ha sido la primera expresión en contra del gobierno por parte de la cantante. Tan sólo este miércoles 13 de noviembre escribió:

“Estoy aquí en Las Vegas y me siento como la mierda viendo cómo en Chile se llevan detenidos a los niños. Siento impotencia, me duele el alma, me siento tan tonta estando acá. ¿Que hago aquí? Debería estar allá con mi gente. Este mundo es muy injusto. No puedo dormir de pena”.

Y lo mismo ocurrió el 10 de noviembre, con un par de tuits dirigidos al gobierno chileno: “No estoy ni ahí con la derecha ni la izquierda tibia, lo que yo quiero es que dejen de torturar al pueblo. Paren su hueveo político”, fue uno de sus mensajes.

“Por favor, toda la gente que cree que está bien arrancarle los ojos a alguien por exigir su derecho a vivir con dignidad, dejen de seguirme. Aquí no son bienvenidos”, fue otro de sus mensajes.

¿Qué pasa en Chile?

En octubre de este año, el aumento del precio del transporte fue el detonador de las protestas en Santiago y en otras ciudades del país sudamericano.

La crisis , sin precedentes desde el retorno a la democracia, ha dejado 20 muertos -cinco a manos de fuerzas del Estado-, más de mil heridos, denuncias de abusos y tortura, como por ejemplo, que varios manifestantes les han sacado los ojos como una forma de represión.

Ante la intensificación de las denuncias y la conmoción que causó el caso de Gustavo Gatica, un estudiante de 21 años herido en sus dos ojos, el director de Carabineros anunció el domingo 10 de noviembre un «uso acotado» de las escopeteas antidisturbios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...