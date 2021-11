Mon Laferte ganó el Latin Grammy® 2021 como “Mejor Álbum Cantautor” por “Seis”

(AGENCIAS) 24 de noviembre de 2021.- Mon Laferte se encuentra nominada al GRAMMY® como “Best Regional Mexican Music Album (Includes Tejano)” con su disco “Seis”. El anuncio se realizó esta mañana por parte de la Recording Academy en donde dieron la lista de artistas que competirán, por el gramófono de oro, en la 64a ceremonia anual del GRAMMY® 2022 a realizarse el próximo 31 de enero, en el Staples Center de Los Ángeles.

Cabe mencionar que Mon Laferte, quien la semana pasada ganó el Latin Grammy como “Mejor Álbum Cantautor” con su disco “Seis” en la ceremonia realizada por La Academia Latina de la Grabación en Las Vegas, Nevada; recientemente terminó una exitosa gira por Estados Unidos registrando sold out en diferentes foros, además anunció su tercera fecha en el Metropolitan para el 9 de diciembre, tras lograr agotar los boletos de los shows del 7 y 8 de diciembre.

“Nunca imaginé que yo, una migrante que llegó a México para luchar por sus sueños haciendo lo que más le gusta, pudiera estar nominada en unos Grammys conviviendo en una categoría con mexicanas y mexicanos que admiro y respeto profundamente. La música tiene el poder de borrar esas fronteras y muros que nos quieren dividir. Y como dijo Chavela: “¡Los mexicanos nacen donde se les da la rechingada gana!”, MonLaferte.

Sobre “Seis”, Mon Laferte se inspiró en un documental sobre la cantante Chavela Vargas, quien pasó sus últimos años en Tepoztlán, donde ahora vive la cantautora chilena. Desde la tranquilidad de esa población, las líneas de guitarra del disco reflejan el entorno del que procede.

“Desde que llegué a México, quedé enamorada de la diversidad cultural y musical que hay en toda la extensión de este hermoso país y “Seis” es un álbum que tiene diversas inspiraciones de todo lo que he aprendido y vivido durante 15 años. “Seis” me dio la oportunidad de fusionar géneros como el Mariachi, la música Norteña y Campirana, la banda Sinaloense y también me dejó conocer la música de la Sierra Oaxaqueña”, Mon Laferte.

“Seis” representa un conjunto de momentos musicalmente significativos para Mon Laferte y su relación con México. Además, las colaboraciones con Alejandro Fernández, Gloria Trevi, Mujeres del Viento Florido y La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho.

Las letras de “Seis” son maduras y asertivas, pero también nostálgicas. Mon Laferte creó a partir de fragmentos escritos en el pasado y exploró recuerdos específicos. Tanto la experiencia de vida, como el impacto de la pandemia en la autoevaluación, ajustaron las narrativas con más empatía, pero sin la imposición ni el deseo de complacer a nadie más que a ella misma.

