Mon Laferte es parte del 30° aniversario de “The Black Album” de Metallica

(AGENCIAS) 23 de junio de 2021.- Mon Laferte es la única solista latina incluida en “The Metallica Blacklist” donde con su peculiar estilo y manera interpretativa logra darle su toque único a uno de los más grandes clásicos de ese disco “Nothing else Matters”.

“The Metallica Blacklist” estará a la venta digital el próximo 10 de septiembre y en el 53 artistas de todos los géneros interpretan en su estilo los temas que convirtieron este trabajo en un álbum tan emblemático contando del lado latino con artistas como J Balvin, Juanes, José Madero, por mencionar algunos siendo Mon Laferte la representación del lado femenino a la hora de interpretar una de las canciones más icónicas de esta legendaria agrupación.

Mon Laferte se une a artistas como Elton John, Miley Cyrus, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith que también forman parte de “The Metallica Blacklist”.

Todas las ganancias de «The Metallica Blacklist» se dividirán en partes iguales entre la Fundación All Within My Hands y más de 50 organizaciones benéficas elegidas por los artistas que participan en el álbum. All Within My Hands fue fundada por la banda en 2017 como una forma para que toda la familia Metallica retribuya a las comunidades que han apoyado a la banda apoyando la educación de la fuerza laboral, la lucha contra el hambre y otros servicios locales críticos.

Recientemente, Mon Laferte estreno el video de “Se va la Vida” con las “Mujeres del Viento Florido”.

El material se grabó en Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Norte de Oaxaca

La canción fue escrita por Mon Laferte a finales del 2019, inspirada por una visita a Chile, durante la cual tocó en la cárcel de mujeres de Valparaíso. La experiencia la llevó a componer la canción “Se Va La Vida”.

La cantautora y una pequeña parte de su equipo, se internaron en la Sierra Norte de Oaxaca para grabar “Se Va La Vida”, uno de los temas más conmovedores de su último disco y que hoy estrena video.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet