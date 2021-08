Modelo se disculpa con la princesa Eugenia tras foto topless con su esposo

(AGENCIAS) 05 de agosto de 2021.- Han pasado unos días desde que el esposo de la princesa Eugenia de York, Jack Brooksbank de 35 años, protagonizara las portadas de múltiples publicaciones del corazón por haber sido fotografiado junto a tres modelos mientras disfrutaban de un día de mar a bordo de un yate en la isla de Capri, Italia, a donde él había viajado por motivos de trabajo.

Lo que causó más polémica fue que en una de las fotos se veía a una de las modelos, la italiana Erica Pelosini, topless frente al esposo de Eugenia. En otra de las imágenes, Jack aparece de espaldas abrazando a otra de las modelos.

Por lo pronto, Erica ha querido aclarar la situación y concedió una entrevista al diario Daily Mail, donde explicó que realmente nunca estuvo topless y que le parece «muy hiriente» que la gente haya sacado conclusiones precipitadas sobre las fotos.

“Normalmente no hago topless, pero mi bikini se mojó y decidí quitármelo. Sé que no se ve bien para Jack y su familia. Me sentí muy mal por ellos cuando vi las imágenes de él rodeado de tres mujeres porque su esposa no estaba allí. Llevó a la gente a hacer sugerencias inapropiadas y a sacar conclusiones precipitadas y es muy hiriente que la gente piense así”.

Además, la modelo italiana aprovechó para “mandar” sus disculpas a Eugenia de York: “Siento mucho si he causado alguna vergüenza a la princesa Eugenia y a Jack. No era apropiado que estuviera en topless”.

También Erica aceptó que dichas imágenes se prestaban a la malinterpretación, pero explicó lo que realmente pasó: “Viendo las imágenes, puedo entender que se malinterpreten. Yo estoy en topless, María está abrazada a él, y Raquel es también una mujer muy hermosa, pero la gente está asumiendo cosas equivocadas”, aseguró.

“Estábamos allí como amigos y compañeros de trabajo pasando una tarde maravillosa bajo el sol italiano. Jack es un amigo muy querido y lo conozco desde hace varios años. También es buen amigo de las otras dos mujeres. Es muy molesto para mí que la gente pueda estar pensando cosas equivocadas”, sentenció.

Sobre si ha tenido noticias de Jack tras la publicación de las fotos, dijo que habló con él, quien le aseguró que no hay ningún problema con Eugenia realmente.

“Tuvimos una charla rápida, pero Jack dijo que no hay nada de qué preocuparse. Siento que tiene una fuerte relación con su esposa. Ella sabe que no pasa nada. Ella sabe que estaba con unas amigas divirtiéndose y que puede confiar en él”.

Por último, compartió que durante el viaje, Jack habló bastante de su hijo recién nacido, August de 5 meses, que se quedó con Eugenia en Londres durante el fin de semana que Jack estuvo en Capri.

“Jack hablaba de su bebé y nos enseñaba fotos de él. Se veía adorable. Es un padre muy orgulloso. Un día nos dijo que estaba muy triste por estar lejos de la princesa Eugenia y de su hijo. Cuando tienes un bebé recién nacido quieres estar con él todo el tiempo, así que creo que fue bastante difícil para Jack estar en Italia lejos de él», aseguró Pelosini.

