Mikel Arriola da positivo a Covid-19

Ciudad de México a 22 de julio de 2021.- El presidente ejecutivo de la Liga Mx, Mikel Arriola, informó este jueves que dio positivo a Covid-19, aunque no presenta síntomas, por lo que se aislará y realizará sus funciones desde su domicilio.

«Muy buenos días. Ayer (miércoles) por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todos”, publicó en su cuenta de Twitter.

El anuncio llega un día después de que Arriola encabezó un evento de la Liga Mx en el estadio Azteca. En la conferencia previo al inicio del torneo Grita Mexico 2021 también asistió Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y la encargada por suplencia legal del Despacho de la Presidencia de Conapred, Irasema Zavaleta.

