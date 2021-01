Miguel Layún: «En la selección hay pinches egos; nos falta humildad para tener apertura para aportar a lo que buscamos»

(AGENCIAS)

15 de Enero de 2021.- El defensor de Monterrey Miguel Layún sacó a la luz un aspecto muy íntimo de la selección mexicana, al revelar que en el grupo cohabitan muchos egos que llegan a impedir la penetración de nuevas ideas, lo que termina por provocar interrupciones en el crecimiento grupal.

«Pinches egos, te lo digo abiertamente, me encanta el trabajo psicológico para crecer de aquí arriba, que es muy importante. Desafortunadamente, en general, el ser humano tiene tendencia a ser egocéntrico. Después, con las cosas que van sucediendo ese ego va creciendo a un punto donde no lo controlas, no significa que el ego sea malo, siempre y cuando no actúes basado en lo que el ego te lleva», declaró el jugador de Rayados en entrevista para Fox Sports.

En ese sentido, Layún abundó que al grupo de seleccionados regulares le falta humildad, producto de los egos, lo que puede alterar el crecimiento que todos buscan como un solo ente.

«Ese ego, al haber muchas figuras en selección, muchas veces no acepta una opinión distinta. Finalmente todos queremos ir a un solo lugar, a pesar de que comparta una opinión distinta a los demás con los líderes de la selección o de Rayados, siempre queremos lo mismo, que el grupo llegue a su mayor capacidad, no es nada personal, pero sí creo que nos falta humildad para tener esa apertura para aportar a lo que buscamos, que es el crecimiento grupal», concluyó.

