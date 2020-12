Miguel Herrera le abre las puertas a Cruz Azul

Ciudad de México a 23 de Diciembre de 2020.- Luego de su destitución de América, Miguel Herrera se encuentra abierto a escuchar nuevas ofertas para continuar con su carrera. En el caso especifico de Cruz Azul, el entrenador mexicano aseguró que sería un honor llegar a la institución cementera; no obstante, aclaró que no ha recibido acercamiento alguno.

“Sería un honor poder estar en una institución de ese tamaño; tampoco me quiero candidatear, porque no me han llamado, la gente lo dice y agradezco que mi nombre esté sonando en estos clubes, pero no ha habido ningún acercamiento de nadie. Estoy preparado y listo para lo que siga y reitero, a donde me llamen”, declaró Herrera en entrevista con ESPN.

Por otra parte, el entrenador aseguró que ha tenido ofertas para dirigir en diversas partes del mundo, siendo Arabia y Chile, dos de los países de donde lo han contactado.

“Sí me han llamado de fuera, ofrecimientos de Arabia, para otras partes, donde mi cabeza no está para ir a esos lugares, me ha llamado la gente de Chile, porque suena mi nombre también, más bien los periodistas, porque no me han llamado de la Federación. Estaremos pendientes a lo que sigue, a las circunstancias de esperar y donde haya un real ofrecimiento, nos sentamos a platicar”, añadió.

