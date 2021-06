Miguel Herrera considera que Chicharito Hernández debe de estar en la selección

(AGENCIAS) 04 de junio de 2020.- Tras la lesión de Raúl Jiménez, la selección mexicana ha sufrido por encontrar a un delantero nato que se encuentre en buen nivel; todo ello mientras que Javier ‘Chicharito’ Hernández se encuentra en gran momento con el conjunto de LA Galaxy en la MLS.

Para muchas personas dentro del gremio deportivo, el canterano de las Chivas y exelemento del Manchester United, Real Madrid y Sevilla, entre otros debería ser considerado para estar en el selectivo nacional. Uno de ellos es el técnico de los Tigres, Miguel Herrera.

El ‘Píojo’, en palabras para ESPN, asegura que Hernández Balcazar es un elemento muy profesional y que el ser el máximo goleador del Tri le da las cartas suficientes para poder integrar al selectivo.

‘Javier tuvo un bache como lo puede tener cualquier delantero del mundo, pero de repente en México se nos olvida muy rápido que es el máximo goleador de la Selección; es un tipo muy profesional que se mata en la cancha».

En el mismo tenor, mencionó que el ‘Chicharito’ cayó en un bache, al igual que lo hacen la gran mayoría de los atacantes, pero que ya se encuentra en el nivel óptimo para rendir en el Tri.

«Así son todos los delanteros, no conozco a uno que no haya caído en ese bache de no ser el goleador. Javier ha demostrado que ya encontró el ritmo y puede ser un goleador importante. Para mí debería ser considerado en selección», concluyó.

