Migrantes se oponen a que Trump asista al relevo entre Peña y AMLO

(AGENCIAS)

25 de Septiembre de 2018.- Organizaciones de migrantes mexicanos que forman parte de la Coalición Binacional contra Donald Trump preparan una carta pública en oposición a la presencia del mandatario estadunidense en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente.

En entrevista, María García, de la organización Binacional Migrantes Aztlán, perteneciente a esa coalición, explicó que esta postura se construirá con la confirmación de agrupaciones y personalidades solidarias con la causa, como Estado 33, Juventino Montiel Movimiento Binacional por la Esperanza, Casa Aztlán Chicago, entre otras.

“Como migrante –porque no es lo mismo hablar que vivirlo– (…) cuando has sido deportado, humillado, discriminado por racismo y xenofobia, no puedes decir: no pasa nada, que venga”, expresó García, quien también es portavoz de la Coalición Binacional.