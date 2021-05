Micky reivindica y «limpia» imagen de Stephanie Salas

(AGENCIAS) 03 de Mayo de 2021.- Luis Miguel, la serie por fin está haciendo justicia a Stephanie Salas, cuya imagen durante la primera temporada quedó bastante maltratada. Al menos eso considera la mamá de la actriz y cantante, Sylvia Pasquel.

Durante una entrevista con el programa Venga la alegría, la primera actriz celebró que en esta segunda temporada “Sophie” (como se le conoce a Stephanie Salas en esta ficción) se muestre como una madre dedicada y comprometida al cien, que hace todo por el bienestar de su hija Michelle, que procreó con Micky.

«Por fin se ha tratado con justicia a mi hija, porque realmente ella siempre fue una mujer muy respetuosa, una mujer muy entregada a su hija, sin necesidad de estar haciendo escándalos ni reclamos públicos”, aseguró Pasquel.

Ahora bien, aunque en la segunda temporada se habla de las veces que Stephanie se encuentra con Micky por cuestiones de la niña y también se menciona el supuesto fin de semana que Michelle quedó al cuidado de su papá, pues su mamá tenía un compromiso, las cosas de nueva cuenta no podrían ser tan exactas con las pinta la serie.

Y es que Stephanie y su último post en Instagram nos hace dudar al respecto de la veracidad del episodio 4. La cantante y actriz publicó una serie de fotos de estudio y acompañó el post con este extraño mensaje: «Mejor cuéntame uno de Pinocho ó Meglio raccontarmi una storia su Pinocchio». ¿Hará referencia a lo que se dice en la serie es mentira, o estará confirmando que, efectivamente, en alguna ocasión Luis Miguel leyó a Michelle el cuento de Pinocho?.

Quizá nunca lo sabremos, pero lo que sí es cierto es que al parecer Stephanie no está tan de acuerdo con la forma en la que la pintan en esta segunda temporada. En una de sus stories la intérprete de «Tonterías» le dio repost a un mensaje del maquillista Juan Peralta, quien escribió:

«… ¿y para cuándo la serie de Stephanie Salas y todas esas mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras, que no se pueden ir 11 años y después regresar. La historia de Michelle y cómo fue ver a su papá de lejos? Again, qué padre que LuisMi contó su versión. Qué padre que retomó la relación con su hija, pero siento que las historias de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla y contadas con justicia. Sin hacerlas víctimas o las «abnegadas».

En la primera temporada de la serie se abordó de manera “imprecisa” la relación entre “Sophie” y Micky. En el episodio 4 de dicha temporada Stephanie era retratada como la culpable del truene de “El Sol” con su primer gran amor, Mariana Yazbek.

Concretamente, según la serie, aunque “Sophie” sabía que Luis Miguel tenía novia, ella insistía en que tuvieran algo. En un principio él se rehusaba porque estaba enamorado, comprometido con su relación y no quería ser infiel a Mariana.

Sin embargo, cuando Luis Mi se entera de que Mariana había salido en grupo con varios amigos, entre ellos su ex, “El Moro” (que en la vida real no es otro que “El Negro” Alejandro González Iñárritu), en un arranque de celos y por venganza cede ante las insinuaciones de “Sophie”.

En el mundo real, las críticas y señalamientos no se hicieron esperar: todos culpaban a Stephanie Salas de haberse metido en una relación. Pero la actriz no se quedó callada.

En su momento (a mediados de mayo de 2018 para ser precisos), Stephanie mostró vía Instagram su total desaprobación por la forma en al que era retratada en la serie.

«La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija (Michelle) ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse”, aseguraba en su publicación.

«No hay que olvidar que se trata de una serie donde intervino la ficción y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un efecto comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero ésta no retrata los hechos como sucedieron», añadió en el post.

Finalmente, la mamá de Michelle Salas pidió un alto a las críticas que desató la interpretación de su persona en la serie biográfica: «Como mujer y madre de dos exijo el respeto que merecen mi hija, mi embarazo y mi persona, y pido que me dejen de incluir en esta narrativa tan irrespetuosa y ofensiva para mí y mi familia”.

Como consecuencia de lo mal parada que quedó Stephanie, varias versiones, entre ellas la de los biógrafos de Luis Miguel aseguran que su relación con Michelle se rompió, pues a la fashion blogger no le pareció correcta la forma en que se retrató a su mamá. Dicen que incluso hubo reclamos.

En febrero de 2018, meses antes de que se estrenara Luis Miguel, la serie, Stephanie Salas había dado su versión de la historia. De hecho contó a una revista que su relación con Luis Miguel nunca fue exclusiva y mucho menos oficial y sin embargo, dijo, fue intensa. Incluso llegó a viajar con él en algunas de sus giras.

Stephanie, quien en ese momento tenía 18 años y Luis Miguel, 19, iniciaron su breve romance en 1988. La hija que procrearon, Michelle Salas, nació el 13 de junio de 1989.

