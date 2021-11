Michelle Vieth señala a Héctor Soberón de haber filtrado su video íntimo

(AGENCIAS) 09 de noviembre de 2021.- Michelle Vieth sigue en lo dicho, asegura que su ex esposo, el actor Héctor Soberón, fue quien filtró su video íntimo hace casi 20 años, cosa que violentó sus derechos y que sigue siendo muy difícil para ella, según sus propias palabras.

La actriz nacida en Iowa hace 41 años no olvida, sólo ha aprendido a vivir con ello, según reveló en el programa de YouTube La entrevista con Yordi Rosado.

Michelle Vieth recordó que se enteró que el video se había filtrado luego de haber viajado a Puerto Vallarta para firmar el divorcio con Soberón, cuando vio extractos del material en una revista.

La actriz contó que inmediatamente después de que se enteró del videoescándalo viajó a Houston para entender todo lo que estaba pasando. “Porque cuando tú tienes una intimidad sana, cuando tú estás en pareja se valen muchas cosas. Y al yo ver el material, ubico perfectamente los momentos, tiempos, espacios y todo. Yo en (la telenovela) Mi pequeña traviesa usaba unos calzones que iban por arriba de los jeans, entonces en la primera parte (del video) justamente traigo esos calzones. La segunda parte era nuestra casa en Vallarta. Lo triste es que es material de tiempos diferentes…. Fue algo que él me dijo ‘Vamos a hacerlo, está divertido, es diferente’, aseguró.

“… A mí me dijo: ‘Lo borré’, sin embargo lo guardó. Y no sólo eso, sino que utilizó dos videos diferentes e hicieron uno solo. Se hizo un solo video, que eso es lo triste”, contó la actriz de Mi fortuna es amarte.

Michelle Vieth confesó que a 17 años de lo sucedido el que se haya hecho público el video sigue siendo algo devastador para ella.

“Fue una etapa en la cual yo tuve un aprendizaje muy grande. En su momento, cuando vi las imágenes, entré como en un estado de shock… Estás demasiados años con una persona a la que amas por sobre todas las cosas y de repente traicionan tu amor de esa forma. Eso era con lo que yo decía: ‘qué está pasando, no lo entiendo’».

La actriz confesó que luego de eso vivió momentos complicados que a final de cuentas le dejaron una gran enseñanza. «Viene un proceso complicado, que en su momento para mí fue devastador en todos los aspectos, es una violación a tu intimidad en el grado más alto que puede existir, pero aún así viene la otra parte: no soy una niña, estaba haciendo el amor con la persona que fue mi esposo. Ahí aprendes a agradecer porque los problemas de la humanidad son mucho más grandes que eso».

“Sí fue algo muy fuerte y no es que se supere, es algo con lo que aprendes a vivir; se violentó mi intimidad, se violaron mis derechos sexuales y sí fue devastador y sigue siendo devastador al día de hoy, pero aprendes a agradecer que la gente que realmente sabe quién eres no necesita explicaciones… Finalmente, mi conclusión en ese momento de mi vida fue que en una relación siempre tiene que existir un caballero y que desafortunadamente a mí me había tocado serlo”.

