Michelle Salas sufre aparatoso accidente en la nieve

07 de Febrero de 2021.- Después de algunos días ausente en sus redes sociales, Michelle Salas reapareció para compartir con sus seguidores que sufrió una fuerte caída mientras estaba esquiando en sus recientes vacaciones en Vail, Colorado. La modelo e influencer contó que estaba practicando el deporte cuando se resbaló y terminó en la sala de emergencias con una severa lesión en la rodilla.

‘No soy de compartir este tipo de noticias pero sentí la necesidad de contárselos ya que será una recuperación muy larga y un poco tediosa. Hace unos días tuve un accidente esquiando y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha’, relató este sábado a través de historias en Instagram. ‘Gracias a Dios no pasó a mayores pero tendré una operación y varios meses de terapia por delante, que para alguien que ama hacer ejercicio y estar activo todo el tiempo no es tarea fácil’, explicó. La hija de Stephanie Salas admitió que tras el accidente vivió algunos momentos de tristeza y frustración, pero que actualmente ya se sentía en un mejor ánimo y ‘con la cabeza en alto’ para reconocerse afortunada de que su accidente no hubiese pasado a una situación mucho más grave.

‘Hoy me queda más claro que nunca que la vida cambia en cuestión de segundos y que hay que vivirla todos los días como si fuera el último’, aseguró. ‘Con esto dicho, aquí estoy de vuelta en casa, aunque cojeando pero con todas las ganas de que pase esto pronto para volver más fuerte que nunca’, concluyó. La hija de Luis Miguel se mostró optimista ante la situación y mostró la gran bota médica que deberá usar durante su largo proceso de recuperación. Finalmente, compartió imágenes previas a su caída, presumiendo un look invernal, además de agrader el cariño de sus seguidores quienes se preocuparon al verla en silla de ruedas. ‘No tengas miedo de la vida, ten miedo de no vivirla intensamente. Gracias por todos sus mensajes y buenos deseos! Los quiero infinito’, mencionó.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter