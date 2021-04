Michelle Renaud comparte foto de Danilo y su hijo

26 de Abril de 2021.- Michelle Renaud ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, después de que compartió un video tanto emotivo como sospechoso: el reencuentro de su hijo Marcelo con su ex pareja, el actor ecuatoriano Danilo.

En el clip, de unos cuantos segundos de duración vemos a Marcelo caminando en la privada donde vive. Luego, cuando al fondo ve quién va entrando, acelera el paso y echa a correr para terminar en brazos nada menos que del protagonista de la telenovela Quererlo todo.

El video acaba cuando Danilo da un emotivo beso al niño mientras él mira a la cámara, feliz de volver a reunirse con el actor, quien estuvo unas semanas en Miami, para después volver a abrazarlo con mucho cariño.

Misteriosa, Michelle Renaud prefirió no dar explicaciones del por qué de este reencuentro y solamente escribió “Nada más amoroso que los niños”.

“¡Cómo lo quiere Marcelo! Ojalá Danilo recapacite, no va a encontrar tanto amor en otro lado tan fácilmente”, “La mejor representación de amor de un niño para la persona con la que ha compartido momentos felices sin ser su papá” y “Que bonito se nota que Marcelo extrañaba mucho a Danilo”, son algunos mensajes que se leen en este post que ya acumula más de 818 mil reproducciones.

Horas más tarde, Michelle Renaud compartió stories del final de Quererlo todo; incluso, un video donde se ve que parte del elenco se reunió para ver el último capítulo… pero en esas imágenes no aparece Danilo, por lo que no queda claro si esta reunión de ella y su ex se debió al final de la telenovela.

Solo el tiempo dirá si estos reencuentros serán comunes de aquí en adelante debido a la relación de Danilo y Marcelo o si fue por única ocasión.

Lo cierto es que el hecho de que Michelle haya acompañado el video de su hijo y Danilo con la canción “Don’t Dream It’s Over” resulta sospechoso, tomando en cuenta que por ejemplo, en una de sus estrofas dice algo como: “Vienen a construir un muro entre nosotros/sabemos que no ganarán”… ¿Se referirá a ella y Danilo?

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet