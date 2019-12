Michael Nyman en Concierto en el Teatro Isauro Martínez

Torreón, Coahuila a 04 de Diciembre de 2019.- El compositor y pianista británico Michael Nyman ofrecerá por vez primera en Torreón un recital de piano con algunas de sus más populares piezas para cine, el 5 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Isauro Martínez.

El concierto que tendrá lugar en una de las ciudades más importantes del estado de Coahuila, en el escenario de uno de los teatros más hermosos de México, será el preámbulo de una serie de actividades que el músico tiene programados en distintos espacios del país.

El recital de piano incluirá algunas de las más celebradas obras compuestas a lo largo de su prolífica y exitosa trayectoria como compositor de música para cine, por las que es mejor conocido por el público en general.

El extraordinario repertorio incluye piezas de bandas sonoras creadas para películas como The end of the affair (El ocaso de un amor) de Neil Jordan, Wonderland (El país de las maravillas) y The claim de Michael Winterbottom, The diary of Anne Frank (El diario de Ana Frank), la exitosa película de ciencia ficción hollywoodense de Andrew Niccol, Gattaca y la encantadora música que compuso para la película de Jane Campion, The Piano (El piano), cuyo álbum de banda sonora ha vendido más de tres millones de copias.

Michael Nyman es sin duda uno de los compositores más innovadores y célebres del Reino Unido.

Su reputación se basa en un cuerpo sustancial de trabajo escrito para una amplia variedad de conjuntos, no solo para su propia banda, sino también para orquesta sinfónica, coro y cuarteto de cuerda.

Además de su prolífica producción como compositor, Nyman también es director de orquesta, pianista, escritor, musicólogo, fotógrafo y creador de películas. Su inquieta creatividad y su carrera multifacética lo convierten en una de las figuras más dinámicas e influyentes de la cultura contemporánea.

La presentación en Torreón del también premiado y nominado compositor será una función especial en el majestuoso Teatro Isauro Martínez, pues marcará el inicio de una serie de actividades que el artista inglés realizará en México, como la importante colaboración con este recital para recabar fondos para el rescate y restauración de algunos de los recintos, muebles e instrumentos musicales pertenecientes al patrimonio histórico y cultural del país.

Por lo que esta función será donada en su totalidad para esta causa, la cual está a cargo de un grupo de especialistas multidisciplinarios en el ámbito de la restauración de bienes muebles e inmuebles del Grupo TARES, en apego a la normativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); quienes con este tipo de presentaciones especiales buscan fomentar el valor y uso del patrimonio cultural mexicano, mediante acciones que brinden la experiencia de su disfrute y reconocimiento histórico-social inherente a éste.

Muchos de estos instrumentos musicales, muebles e inmuebles que requieren su rescate y restauración se vieron afectados por los recientes sismos padecidos en septiembre del 2017, en distintos puntos de la República Mexicana.

Es por ello que el recital fungirá como preámbulo de la obra audiovisual en la que Nyman trabaja actualmente, Nyman’s Earthquakes, la cual tendrá su posterior presentación en nuestro país.

Esta será la primera vez que Michael Nyman se presente en Torreón, en un concierto especial a beneficio del patrimonio cultural de nuestro país.

