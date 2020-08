MARS y la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila ayudaron con el traslado a Texas para que aceptaran a una menor de edad con quemaduras.

En equipo, DIF Estatal y Fundación Michou y Mau salvaron a la pequeña Valentina, luego de sufrir graves quemaduras en el 80% del cuerpo.

Hoy, Valentina ya se encuentra en casa y contará con el apoyo del Gobierno de Coahuila para continuar su rehabilitación.

Ejido San Miguel, Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 10 de Agosto 2020.- “Mi hija volvió a nacer, le salvaron la vida”, señaló conmovida la señora Wendy “N” al agradecer la intervención de Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, y del gobernador Miguel Riquelme, que junto a la Fundación Michou y Mau lograron salvar a la pequeña Valentina, de 3 años de edad.

El pasado 12 de marzo, la vida cambió para siempre en la historia Wendy y Valentina.

Wendy es una joven de 32 años de edad que vive en el Ejido San Miguel, de Torreón. Es operaria en una maquiladora y con su sueldo garantiza la manutención de su pequeña hija Valentina, ya que no cuenta con el apoyo de una pareja.

Ese día, Wendy salió rumbo a su trabajo, dejando a Valentina con su abuelita. Ambas, partieron hacia el “Tianguis de la Joya”, en donde la pequeña cayó sobre un recipiente que contenía manteca hirviendo, sufriendo graves quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo.

Al enterarse del accidente, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, giró instrucciones para establecer contacto con la Fundación Michou y Mau y trasladar a Valentina al Hospital Shriners, de Galveston, Texas, una de las clínicas especializadas en la atención de niños quemados con más prestigio a nivel internacional.

“Tuve la oportunidad de ir a conocer a Valentina y a su madre mientras se encontraba hospitalizada en Torreón. Allí, constaté la fuerza de la pequeña Vale, comprendí la desesperación de Wendy al tener a su hijita muy grave de salud y me comprometí con ella a que haríamos todo lo posible para salvar a la pequeñita”, recordó Marcela Gorgón.

Valentina es una de los diez infantes beneficiarios por el convenio de Colaboración entre el DIF Coahuila y la Fundación Michou y Mau, que preside la señora Virginia Sendel, y que permite atender con personal especializado a niños y niñas que sufren quemaduras severas.

La pequeña fue trasladada en ambulancia aérea hacia Galveston, Texas. Allí recibió diversas intervenciones quirúrgicas en el Hospital Shiners, que le permitieron salvar su vida.

Hoy, la pequeña guerrera coahuilense ya se encuentra en casa al lado de su mamá, y continuará con diversos tratamientos para su rehabilitación con el apoyo del Gobierno de Coahuila.

“Me siento agradecida con Dios porque me dejó a mi hija. Fue muy difícil desde que me paso el accidente, no te lo esperas, pero me llegó la ayuda: el traslado a Galveston. Mi niña volvió a nacer porque a los pocos días se vio su evolución, empezó a reaccionar muy bien, estaba muy delicada y le echó muchas ganas. Contó con muy buenos cuidados, doctores y enfermeras, toda la atención allá”, señaló Wendy.

“La señora Marcela y el gobernador Miguel Riquelme fueron los que ayudaron mucho con todo el traslado para que aceptaran a mi hija allá. Yo siempre les voy a estar muy agradecida por lo que hicieron por mi niña”.

Al tiempo, la mamá de Valentina agradeció también a las personas que intervinieron como primeros respondientes para salvar a su hija luego del accidente.

“Desde el taxista que fue por mí al trabajo para llevarme al Hospital General, los médicos, la doctora Cantú y pediatras del IMSS 71, la gente del DIF Coahuila por haber ayudado a su traslado más rápido posible, y en especial a la Fundación Michou y Mau”.

Por su parte, Arturo Rangel Aguirre, coordinador del DIF Coahuila en la Región Laguna, comentó que por instrucciones de Marcela Gorgón se seguirá apoyando a Valentina para continuar con sus terapias tanto en Torreón como en Galveston, Texas.

