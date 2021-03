México y Canadá encabezan la lista de la administración Biden para recibir vacunas COVID-19

(AGENCIAS) 17 de Marzo de 2021.- México y Canadá encabezan la lista del presidente Joe Biden de países que eventualmente recibirán exportaciones de vacunas contra el coronavirus producidas en Estados Unidos, según un funcionario familiarizado con los planes.

No obstante, Biden y funcionarios de la Administración han dicho que EEUU no compartirá sus vacunas hasta después de que tenga suficientes para su población, lo que plantea incertidumbre sobre el momento de una exportación.

EEUU está por delante de la mayoría del resto del mundo en la vacunación de su población bajo Biden, quien se ha centrado en aumentar el suministro y los lugares donde los estadounidenses pueden vacunarse. Mientras tanto, ha rechazado solicitudes de otros países para compartir el suministro de vacunas de EEUU, que incluye millones de dosis de una vacuna AstraZeneca Plc que aún no se ha autorizado en el país.

Esta semana, México hizo su segunda solicitud pública para que EEUU comparta las dosis, específicamente solicitando inoculaciones AstraZeneca cuyo uso aún no ha iniciado.

EEUU continúa evaluando cómo procederá, pero México y Canadá están priorizados en las exportaciones de vacunas, dijo el funcionario el miércoles. El funcionario pidió no ser identificado porque no se ha tomado una decisión.

Biden dijo el martes que está en conversaciones con países sobre el tema, pero no los mencionó. “He estado hablando con varios países. Les informaré muy pronto”, dijo Biden.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el 1 de marzo que EEUU está enfocado en asegurar suficientes vacunas para su propia población, pero señaló que la recuperación económica de Norteamérica sería una prioridad cuando comience las exportaciones.

“El siguiente paso es la recuperación económica, y eso significa garantizar que nuestros vecinos, México y Canadá, hayan manejado de manera similar la pandemia para que podamos abrir nuestras fronteras y reconstruir mejor”, dijo.

El 12 de marzo, Psaki dijo que EEUU había recibido solicitudes de vacunas de varios países y hasta ahora las había negado.

EEUU tiene pedidos firmes de suficientes vacunas para 500 millones de personas, de Pfizer Inc., Moderna Inc. y Johnson & Johnson. También ha ordenado suficientes inoculaciones de AstraZeneca para otros 150 millones de personas, aunque la compañía aún no ha solicitado la autorización de la FDA para su vacuna.

No obstante, AstraZeneca ha comenzado a fabricar dosis de su vacuna en EEUU, anticipando la eventual aprobación de la FDA.

La Casa Blanca ha dicho que está asegurando dosis adicionales debido a la incertidumbre sobre qué vacuna será mejor para los niños y si los adultos necesitarán vacunas de refuerzo.

