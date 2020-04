México convoca médicos de 60-65 años para trabajar en hospitales no COVID

México a 17 de Abril de 2020.- El gobierno de México lanzó una convocatoria para reclutar hasta 20,000 médicos y enfermeras de entre 60 y 65 años para que se sumen al sistema de salud pública durante un mes, pero no lo harían en hospitales COVID, sino en otras clínicas a fin de brindar atención médica a otro tipo de padecimientos.

En su conferencia de prensa de este viernes, el mandatario federal llamó a los médicos y enfermeras a sumarse a los esfuerzos a favor de la salud. Hace algunos meses durante su gira por 80 hospitales del IMSS-Bienestar, el presidente ya había convocado a profesionales de la salud retirados a sumarse al nuevo sistema de salud encabezado por el Insabi.

“Podrían participar trabajando en sus mismas instituciones, no en hospitales COVID o donde se atendería a enfermos, sino en hospitales en donde se tienen que seguir atendiendo otros padecimientos y siempre y cuando no tengan una enfermedad ellos saben, que no sean hipertensos, que no tengan obesidad, diabetes, y si están sanos aún de 60 a 65 años pueden, si voluntariamente lo desean, ayudarnos”, explicó.

Para enfrentar la fase tres del COVID-19, en la que habrá algunos días en donde se prevén hasta 5,000 contagios cada 24 horas, el gobierno federal ha reclutado a médicos y enfermeras para garantizar que haya atención para todos los que requieran hospitalización.

De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, en México hay alrededor de 40,000 médicos y enfermeras de entre 60 y 65 años de edad, de los que se calcula que el 50% está saludable, por lo que se podrían reclutar hasta 20,000.

La convocatoria para médicos y enfermeras retiradas ofrece un mes de empleo con una compensación de 30% sobre su salario. El titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi, Alejandro Svarch Pérez, aseguró que quienes los médicos y enfermeras del bienestar estarán protegidos.



“Este personal estará debidamente protegido debido a que su labor se realizara en un hospital no COVID, esto lo hacemos para reforzar áreas de los hospitales no COVID donde el personal de esas áreas se ha sumado a la atención de pacientes por COVID. De esta manera cumpliremos el objetivo de garantizar que todos los pacientes afectados por COVID tengan una atención multidisciplinaria, efectiva y en equipo sin descuidar a los pacientes que siguen llegando a los hospitales por otro tipo de padecimientos”, detalló.



161 países respaldan propuesta de México

El representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, informó que 161 países respaldan y copatrocinan la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea la Organización Mundial de la Salud la que regule la compra y venta de equipos, insumos y vacunas contra el COVID-19 para evitar acaparamiento y especulación.



“Dada la gran aceptación que ha tenido la propuesta mexicana ahora sí estoy, de ninguna manera triunfalista, pero sí veo el horizonte cercano, creo que la propuesta que usted planteó hace algunas semanas en el G-20 está con todas las posibilidades para que a partir del lunes se adopte formalmente como una resolución en la Asamblea General”, informó vía una videollamada el también exrector de la UNAM.



La propuesta que realizó México y la cual ya tiene el aval de dos terceras partes de los miembros de la ONU, plantea garantizar un acceso equitativo a equipo, insumos y cuando las haya, vacunas contra el coronavirus. El presidente de la República comentó que la propuesta de México persigue salvar vidas.



“Esta propuesta es muy importante porque va a evitar el acaparamiento de equipos, de medicinas, de vacunas cuando se tengan para enfrentar este virus y que todos los países independientemente de su situación económica tengan acceso a estos medicamentos, equipos, puedan atender a sus pueblos y se puedan salvar vidas. Nos da mucho gusto que México esté llevando esta propuesta”, destacó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...