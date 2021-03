México comenzará a distribuir la vacuna AstraZeneca a toda América Latina en la tercera semana de abril

Ciudad de México a 24 de Marzo de 2021.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que para la tercera de abril México comenzará la distribución hacia Latinoamérica de los primeros lotes de la vacuna de AstraZeneca envasadas y etiquetadas en los laboratorios Liomont en Ocoyac, Estado de México.

“Están (los laboratorios) ya en el proceso para terminar y empezar la distribución para México y toda América Latina, a todos los países que tienen contratos, a partir de la tercera semana de abril (…) Desde un principio, México, así como Argentina, tomamos la decisión de facilitar y promover el acceso de toda Latinoamérica y el Caribe el acceso a la vacuna.”, informó.

El canciller aseguró que hasta el momento, los laboratorios cuentan con 18 millones de dosis en acuerdos de convenio, tomando en cuenta el próximo arribo desde Argentina de un principio activo equivalente a 6 millones de dosis programado para esta semana.

En agosto del 2020, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y México, Andrés Manuel López Obrador, firmaron un convenio donde se estableció el trabajo coordinado de los laboratorios mAbxience de Buenos Aires, y el laboratorio Liomont, de la fundación Slim, para la producción, envasado y distribución del antígeno de AstraZeneca a México y Latinoamérica.

Mediante este tratado, se espera que ambas naciones provean un abasto de 150 a 250 millones de dosis para la región latina. Sin embargo, explicó el canciller, este acuerdo también fungió como un precursor de una medida que AMLO ha pedido promover entre las farmacéuticas: la liberación de las patentes y apertura a la transferencia de las tecnologías.

El funcionario agregó que esta propuesta de distribución se planteó de igual manera ante otras empresas, sin embargo, AstraZeneca, y recientemente CanSino, son las únicas “con la disposición” y que ya “tienen acuerdos con varios países de América Latina”.

Por otra parte, Ebrard recalcó la postura de López Obrador de presionar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para acelerar la entrega de vacunas a países con mayor número de población marginada mediante su mecanismo COVAX: “Urgimos a COVAX para que vaya más a prisa”.

“Hay 67 países del mundo que no tienen ni una sola vacuna. Hay 10 países del mundo que tienen más del 70% de las vacunas y que eso no es justo. Si en esta hora que estamos enfrentando la pandemia, en la que sólo podemos salir adelante si todos tenemos acceso, si en esta hora las instituciones multilaterales no son capaces de garantizarlo, ¿pues entonces en cuál? Es ahora que hay que hacerlo.”, remarcó.

Por su parte, el mandatario mexicano también urgió a las Naciones Unidas acelerar el paso con la distribución de vacunas; aseguró que el avance del organismo no es todavía suficiente.

“Es muchísimo más el porcentaje de las vacunas que se están comercializando de manera directa entre laboratorios y gobiernos, que lo que distribuye la ONU.”, apuntó el Jefe del Ejecutivo.

En la tarde del 22 de marzo, Marcelo Ebrard, dio el “banderazo” oficial para la distribución de poco más de 940 mil dosis de la farmacéutica CanSinoBio que fueron etiquetadas y envasadas por los laboratorios Drugmex en Querétaro.

Respecto a próximas entregas, se estima un arribo de poco más de un millón 500 mil (de Pfizer y SinoVac) y un granel de AstraZeneca equivalente a 6 millones en esta semana. También se espera 500 mil dosis de Sputnik V para el 29 de marzo y 2.7 millones de AstraZeneca proveniente de Estados Unidos entre marzo y abril.

Aunado a ello, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el cargamento de 2 millones 700 mil vacunas AstraZeneca acordadas tras el encuentro con su homólogo estadunidense, Joe Biden, arribarán al México este domingo o lunes.

