Mexicanos se llevan Oscar a Mejor Sonido

(AGENCIAS) 26 DE aBRIL DE 2021.- En el press room de la entrega 93 del Oscar, en el que está presente Quién, se hizo una verdadera verbena cuando aparecieron frente a la cámara del Zoom Carlos Cortés, Michelle Couttolenc y Jaime Baskcht, quienes se alzaron esta noche con la estatuilla a Mejor Sonido por la película ‘Sound of Metal’.

«¡Qué viva México ca***nes!», dijeron los tres connacionales, pero Jaime Baskcht fue más allá al decir que esa tan tradicional forma de celebrar de nuestro país, hoy debe incluir también a Francia, Finlandia y Venezuela, sitios en los que nacieron los otros miembros del equipo.

Los tres mexicanos se mostraron más que orgullosos y contentos por este triunfo, Carlos, Michelle y Jaime son tres amigos que emularon hoy a los tres caballeros del cine nacional: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro G. Iñárritu, y se dijeron más que felices por esta gran oportunidad.

«Me siento muy honrada, orgullosa y claro que es algo que aún no puedo creer y este fue un trabajo de equipo, con todo el ‘crew’ compartimos tiempos muy emocionantes», aseguró Couttolenc, quien también estaba tan nerviosa, que aceptó que no tenía más que decir.

Cortés comentó lo importante de saber que este fue una labor de varios profesionales, pero sí le generó especial emoción que tres de ellos sean nacidos en México: «Estoy feliz de que México sea parte de este equipo, que aunque sí es más grande, fue genial que (el trabajo) se desarrollara en el país».

Carlos explicó que fue muy gratificante que «todo el equipo se reuniera allá, así es que eso es genial y estoy honrado por eso». Para hacer más honores a nuestra patria, el creativo, que llegó acompañado a la ceremonia de su hermana Karla, vistió un smoking de Benito Santos Sastrería y México.

Baskcht no pudo aguantar la emoción y le dijo al diseñador de sonido Nicolas Becket, que estuvo via remota en la sala, que «pronto nos debemos tomar un mezcal, aunque no sé cómo lo haríamos a través de Zoom». La emoción de este momento fue contagiosa para los periodistas de todo el planeta.

Jaime no quiso irse sin reiterar lo importante de que este Oscar es para varias naciones: «Aquí hubo muchos países, sí hay tres mexicanos, pero también hubo alguien de Francia, alguien Finlandia y de Venezuela, así que somos muchas nacionalidades en este proyecto y creo que este premio es para todas”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet