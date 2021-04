Meseros le queman el rostro a turista en un bar en Cancún

Cancún, Quintana Roo a 10 de Abril de 2021.- Lo que parecía un momento de fiesta y diversión para un grupo de turistas que se encontraban disfrutando en un bar de la ciudad, terminó en tragedia luego de que meseros del lugar le quemaron el rostro a una turista tras servirle una bebida flameada.

La mujer identificada como Marissa Daniel de Estados Unidos contó su experiencia en redes sociales, de la que resultó con quemaduras graves de segundo grado en la parte izquierda de su cara.

Marissa narró que se encontraba disfrutando con su grupo de amigos en su último día en México el pasado 4 de abril por lo que visitaron el bar ‘Las de Guanatos Cancún’.

En el lugar el camarero le sirvió a su amiga un trago al que le prendieron fuego, todo esto mientras otro de los amigos grababa el video.

Le quemaron el rostro, el brazo y la oreja

En primera instancia se observa que por el alcohol, un poco de fuego cae sobre la pierna de su amiga, sin embargo, el mesero siguió vertiendo más alcohol en la bandeja y provocó un incendio explosivo masivo en la dirección donde estaba sentada Marissa.

En las imágenes se observa como su cara, brazo y parte del cabello de Marissa se incendia mientras sus amigos intentaron auxiliarla.

“El personal reaccionó muy mal a la situación. No me ofrecieron ayuda ni asistencia; simplemente me miró sin palabras. Estoy traumatizado por decir lo mínimo y estoy buscando emprender acciones legales contra las personas responsables y este establecimiento”, expresó Marissa en sus redes.

