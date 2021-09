Mesa Operativa Covid Laguna analiza autorización de Eventos

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 25 de Septiembre de 2021.- Dentro de la Mesa Operativa del Subcomité Técnico Regional Covid-19 se revisaron diversos temas, entre ellos el concierto de Cristian Nodal, Tianguis Navideño y Torneo de Beisbol “Formando Estrellas”.

En representación del Gobierno del Estado estuvo Fernando Simón Gutiérrez Pérez, titular de Comunicación e Imagen Institucional y Coordinador del Subcomité, quien manifestó que lo más importante al revisar estos temas es que la salud de las y los coahuilenses no se ponga en riesgo.

Por su parte, Luis Gurza Jaidar, Administrador General de Recaudación de Rentas y titular de la Mesa Operativa, hizo hincapié en que aún cuando se autoricen los eventos, al final de cuentas quedan sujetos a cómo se encuentre el Semáforo Epidemiológico el día en que cada uno se pretenda efectuar.

LOS EVENTOS QUE SE REVISARON SON:

+ Concierto de Cristian Nodal, que será el 2 de octubre en el Estadio Revolución en punto de las 21:00 horas. Se autorizó con un aforo de 6 mil personas y se abrirán las puertas a las 19:00 horas.

El concierto será de las 21:00 a las 23:30 horas, aunque después del cantante habrá un DJ que permanecerá hasta las 01:30 horas para evitar aglomeraciones y exhortar que la gente vaya dejando poco a poco el lugar.

Habrá 6 accesos o salidas y se contará con 40 personas de Brigada Covid. Antes de su realización habrá un simulacro.

+ Tianguis Navideño.- Se autorizó su instalación el día 4 de noviembre y su apertura del día 8 de noviembre al 27 de diciembre, con los espacios abiertos bajo los mismos parámetros del año pasado.

No es un lugar de paseo, por lo que se invitará a la población a ir, realizar sus compras y retirarse.

+ Torneo de Beisbol “Formando Estrellas”, se aprobó para realizarse del 12 al 15 de noviembre en la Unidad Deportiva, Unidad Deportiva Compresora, Unidad Deportiva La Nazario, Estadio de Liga Sertoma y Estadio Revolución.

Se formará un grupo de mamás para estar vigilando que se cumplan con las medidas preventivas contra Covid.

Participarán 750 niños y jóvenes de entre 5 a 17 años. A los que vengan de fuera de Coahuila se les pedirá presenten prueba negativa de Covid y certificado de vacunación.

+ K- POP LIVE EXPERIENCE, quedó autorizada para efectuarse el día 11 de diciembre en Plaza Mayor. Es un evento de baile que convoca a las familias.

A quienes vengan de fuera de Coahuila se les pedirá presenten prueba negativa de Covid y certificado de vacunación.

+ Se autorizó el evento comediante en el Teatro Nazas para el 30 de septiembre, bajo los mismos lineamientos en los que se han venido efectuando otros.

+ Seguirá en revisión el tema de la instalación de vendedores ambulantes en el Territorio Santos Modelo (TSM).

+ Gran Fondo Jimulco Eco Ciclismo, para el 3 de octubre, fue aprobado.

+ Camerata de Coahuila con su presentación en La Casa del Cerro para este día (hoy viernes 24 de septiembre), también fue autorizado.

+ “Catrinas y Altares”, en Plaza Mayor para el día 2 de noviembre, fue aprobado.

+ En el Evento Ejido La Unión en Quinta Real, donde estará la Banda Apache y Cadetes de Linares, para el 15 de octubre. Se autoriza, so-reserva que el lugar tiene las condiciones para aceptar un aforo de 250 personas.

+ Vizcaya Trail Run Antenas de Vizcaya, para el 3 de octubre, se aprueba.

+ Cinépolis VIP solicita incrementar su aforo al cien por ciento. Se acordó que se hará prueba un piloto y se medirá la calidad de aire.

+ OFF ROAD en el vado no fue autorizado por esta mesa, toda vez que no se presentaron los permisos para el uso del río. Se tenía programado para este 26 de septiembre.

+ Ante la propuesta de San Pedro en el tema de Aniversarios Ejidales se autorizó sean de las 12:00 a las 19:00 horas.

En esta sesión también estuvieron Luis Morales Cortés, titular del Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas, y César del Bosque Garza, Coordinador Regional del Programa Covid, de parte del Estado.

Luis Mendoza Balderas, Director de Plazas y Mercados; Juan Antonio López, Director de Inspección y Verificación; Héctor Rivera, Director General de Vialidad y Movilidad Urbana, y Manuel Acuña Cepeda, Director de Salud Municipal del Ayuntamiento de Torreón.

