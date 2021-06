Memo Ochoa confirma que reforzará a México en Tokio

Ciudad de México a 15 de junio de 2021.- Guillermo Ochoa confirmó que es uno de los tres refuerzos mayores de la Selección Olímpica de México en los Juegos de Tokio 2020 y compartió su ilusión por darle al país su segunda medalla en futbol, lo que además representa para él una revancha personal.

Ochoa asistió a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 como suplente y no tuvo oportunidad de jugar en aquella edición al ser Jesús Corona el titular.

Memo Ochoa confirmó que irá a Tokio 2020 como refuerzo de la Selección Olímpica de México, una oportunidad que le causa ilusión, pues considera que hay un buen grupo que puede aspirar a ganar una medalla.

“Es sin duda fantástico, algo que me ilusiona, me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera mundiales, me ha tocado estar en unos Juegos Olímpicos sin haber jugado y eso me genera más ilusión ahora, poder estar participando, jugando, y poder ganar una medalla, que es lo que el país quiere”, dijo a ESPN Ochoa, quien acaba de participar con la Selección Mayor en la Nations League y una gira por Estados Unidos antes de la Copa Oro.

“Jimmy Lozano es buen técnico, junto con su cuerpo técnico y los jugadores que lleguen a este objetivo, por supuesto que esto me ilusiona, porque hay un grupo bueno de futbolistas, que puede competir y ganar una medalla”, señaló Memo Ochoa acerca de las opciones del Tri Olímpico en Tokio 2020.

EXPERIENCIA



Ochoa ha sido titular con México en dos Copas del Mundo y tiene garantía de repetir en Qatar 2022. Luego de no participar activamente en Atenas 2004, Ochoa debutó en el América y emigró rápidamente a Europa. Desde entonces se convirtió en inamovible en la Selección Mexicana y ahora está de regreso en las Águilas.

Ahora, como refuerzo mayor, a sus 35 años de edad, Ochoa puede aportar mucha madurez y experiencia al equipo que dirige Jaime Lozano.

“No se trata de comparar, sería injusto comparar unos Juegos Olímpicos con un Mundial; vas con jugadores de categoría distinta, hay que disfrutarlos y aprovecharlos.

“Lo importante es que todos jalemos para el mismo camino, que se tenga un apoyo incondicional. Que las cosas se nos pongan de buena manera, para que el grupo tenga todo; para sólo llegar y pensar en futbol, que las complicaciones del país no nos afecten”, explicó Ochoa.

