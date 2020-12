Meghan y Harry se preparan para la Navidad; fueron vistos comprando su árbol

(AGENCIAS)

03 de Diciembre de 2020.- Desde hace varias semanas trascendió que Meghan Markle y el príncipe Harry estaban muy ilusionados por celebrar su primer Día de Acción de Gracias y Navidad, en su nueva casa de Montecito, California. Ahora que se acercan cada vez más las fiestas decembrinas trascendió que la royal couple ya comenzó con las compras de adornos, incluyendo el pino que colocarán en su casa. Los duques de Sussex iniciaron con los preparativos el miércoles de esta semana, según un usuario de Twitter que trabaja en un establecimiento donde venden árboles de Navidad. Durante su estancia, la pareja se encontró con un niño que pensó que el príncipe era parte del personal de la tienda.

“La tienda estaba casi vacía cuando llegaron allí, su agente los promovió para que fueran en un buen momento, antes de que nosotros cerráramos. Había una familia allí y su hijo pequeño emocionado corrió entre los árboles hacia Harry , a quien le preguntó si trabaja ahí, sin saber quién era él”, escribió el usuario en otro tweet. Cabe recordar que esta no es la primera vez que Meghan y Harry se encargan de comprar su propio árbol de Navidad, en 2016 cuando comenzaban a salir fueron vistos en la tienda Pines and Needles , ubicada en Battersea, Londres. “Llegaron aproximadamente a las 8:30 de la noche. El príncipe Harry estaba con Meghan y curiosamente, el personal solo reconoció a Meghan al principio; estaban muy emocionados de tener a la protagonista de Suits allí. No hacía mucho frío, pero usaban guantes y sombrero”, dijo un trabajador del lugar a Hello Magazine!

Aunque ahora, no se sabe exactamente qué fue lo que compraron, en 2016, compraron un abeto de Nordmann mientras se hacían bromas con el personal Pines and Needles . El año pasado, Meghan, Harry y su hijo Archie Harrison pasaron Navidad en Canadá junto a Doria Ragland , antes de informar a la familia real su deseo de independizarse y mudarse a California. Mientras que este año, debido a la pandemia del coronavirus la familia real no pasará las fiestas de Navidad en la residencia de Sandringham. La reina Isabel II y el duque de Edimburgo se quedarán en el castillo de Windsor y al parecer, el príncipe Carlos y Camila lo harán en Highgrove House, en Gloucestershire.

