Meghan y Harry, entre las ‘100 personas más influyentes del mundo’, según TIME

(AGENCIAS) 15 de septiembre de 2021.- Mientras que en Reino Unido su fama y popularidad sigue en picada desde que dieran la polémica entrevista a Oprah Winfrey en marzo de este año, parece que en Estados Unidos el príncipe Harry y Meghan Markle siguen siendo admirados. Tanto así que la reconocida revista TIME decidió que la pareja fuera la portada este 2021 de su edición anual donde presentan a las “100 personas más influyentes del mundo”.

Por lo pronto, en medios británicos, como Daily Mail, han calificado la portada como “muy retocada” y “extraña” por la pose de la pareja. Además, el texto sobre los duques de Sussex, escrito por el chef y amigo de la pareja, José Andrés, ha sido considerado por varios críticos como “adulador”.

Entre las líneas de dicho texto, se lee: “Ponerse en acción no es una elección fácil para un duque y una duquesa jóvenes que han sido bendecidos por su nacimiento y talento, pero quemados por la fama. Sería mucho más seguro disfrutar de su buena suerte y permanecer en silencio. Eso no es lo que hacen Harry y Meghan, ni quiénes son. En un mundo donde todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa sienten compasión por las personas que no conocen. No solo opinan. Corren hacia la lucha.”

En cuanto a la foto, fue tomada por el fotógrafo serbio Pari Dukovic, pero ya en Twitter ha recibido críticas, entre ellas la de un fotógrafo que dice: “Terrible trabajo de retoque. Parecen CGI (Computer Generated Imagery/imágenes generadas por computadora)”.

De la fotografía, tambien se habla de que la postura de ambos refleja la dinámica de pareja con la que son percibidos, pues Meghan sale frente a Harry: “Wow, esta foto lo dice todo. No se puede ocultar quién tiene el control”, se lee en redes.

La pareja ha dejado un mensaje en la página de su Fundación Archewell que dice: «El príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, no solo se sienten honrados de ser parte de la revista TIME 100 de este año, sino que también escriben alabando a la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala por la lista anual de las personas más influyentes de la publicación».

Los duques de Sussex son unos de los personajes dentro de la categoría Icons (íconos), donde también figura la cantante Britney Spears, la cantante Dolly Parton, la tenista Naomi Osaka, la poeta Cathy Park Hong, entre otros.

En total son seis categorías y parece que hay una portada diferente por categoría: íconos, pioneros, titanes, artistas, líderes e innovadores. Entre otros de los nombres de los diferentes personajes que vemos en la lista de TIME, están: Billie Elish, Simone Biles, Tom Cook, Shonda Rhimes, Tom Brady, Kate Winslet, Scarlett Johansson, Bad Bunny, Omar Sy, Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump, Elon Musk, y muchos más.

