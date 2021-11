Meghan reaparece y responde críticas por usar su título real con fines políticos

(AGENCIAS) 10 de noviembre de 2021.- Últimamente, el nombre de Meghan Markle ha sido escuchado bastante en temas de política en Estados Unidos. ¿La razón?, su intervención en la lucha por lograr la baja por paternidad remunerada. Hace unos días, ella envió una carta al Congreso para solicitar que el plan de gasto social del presidente Joe Biden lo considere.

Pero no quedó allí, también dedicó parte de su tiempo a llamar personalmente a varias senadoras, como Susan Collins y Shelley Moore Capito, para abordar dicho tema y lograr tener su apoyo para lograr su cometido.

Para todo lo anterior, la esposa del príncipe Harry siempre se identificó como “duquesa de Sussex”, algo que fue muy criticado, ya que la familia real siempre se mantiene a raya de temas políticos. Tras recibir ataques, incluso de ciertos políticos estadounidenses, Meghan decidió hacer frente a ellos justo en la cumbre DealBook del New York Times de la que fue parte este martes.

«Francamente, no veo esto como un problema político. Desde mi punto de vista, se trata de una cuestión humanitaria. Creo que este es uno de esos problemas que no es rojo ni azul. Todos podemos estar de acuerdo en que las personas necesitan apoyo cuando acaban de tener un hijo”, dijo para explicar por qué no considera que se esté metiendo en la política.

De hecho, dice que no alcanza a comprender por qué Estados Unidos “es uno de los seis países del mundo que no ofrece de ninguna forma esta baja pagada, simplemente no tiene sentido».

Sobre la incredulidad de la gente porque ella se haya querido involucrar en el tema, explica: “A mí me parece algo realmente lógico y obvio. Estas llamadas no son llamadas planificadas, ¿verdad? Solo obtengo el número de teléfono y llamo. Sí, creo que la gente está bastante sorprendida”.

Lo que llamó la atención de su presencia fue el detalle relacionado a la Corona británica que decidió usar como parte de su atuendo. Y es que en la solapa de su saco negro de manga corta se ve un broche con la flor amapola, símbolo que usa la familia Windsor cada 11 de noviembre con motivo del Remembrance Day que conmemora a los miembros de las fuerzas armadas y los civiles por los tiempos de guerra desde la Primera Guerra Mundial.

Este año, Meghan decidió adelantarse a la fecha y usar este significativo símbolo aprovechando que los ojos estarían puestos en ella durante la conferencia organizada por el New York Times.

Dicha cumbre se centró en el rol de las mujeres en la sociedad y en los negocios, y se debatió cómo pueden alcanzar la igualdad económica y profesional.

