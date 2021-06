Meghan Markle recibe amenaza de su papá tras el nacimiento de Lilibet

(AGENCIAS) 11 de junio de 2021.- A pocos días del nacimiento de Lilibet Diana, Thomas Markle, papá de Meghan acaba de lanzar un «flecha» directa a su hija: la amenazó con revelar «sus trapos sucios» si no le permite conocer a su nieta. Lo anterior podrá verse muy pronto en una entrevista exclusiva que concedió al programa australiano llamado 60 minutos.

La relación de Meghan y su papá se ha caracterizado por varios momentos de tensión, al punto de sumar ya tres años que no se hablan. Pero ahora, las cosas podrían complicarse aún más, ya que el adelanto de la entrevista exclusiva de Thomas promete declaraciones explosivas.

En dicho avance, Markle explica que su intención es conocer a su nieta y poder tenerla entre sus brazos. Y asegura que de no lograrlo no tendrá más remedio que hablar abiertamente por primera vez sobre todos los temas «sucios» de la relación con Meghan.

En el breve clip se puede ver que Thomas reprocha que su hija no fuera quien le informara sobre el nacimiento de Lilibet: «No, nadie me llamó. Me enteré por la radio. Me sentiré muy decepcionado si no consigo tener a mi nieta entre mis brazos», se escucha decir al papá de la duquesa de Sussex.

Pero si el perdón no llega, será la primera vez que saque a relucir todos los trapos sucios

Luego del nacimiento de la hija menor del príncipe Harry, Thomas expresó su felicitación para su hija.

«Estoy muy contento de que mi hija y mi nueva nieta hayan tenido un parto exitoso. Les envío todo mi cariño y les deseo toda la suerte del mundo», aseguró en declaraciones a The Sun.

