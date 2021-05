Meghan Markle es defendida por autora cuyo libro se le acusa de plagiar

(AGENCIAS) 07 de Mayo de 2021.- Aún no ha salido a la venta y el libro para niños de Meghan Markle ya ha conseguido generar una gran polémica. Como suele suceder con todo lo que rodea a la duquesa de Sussex, no han tardado en surgir voces críticas que apuntan a lo irónico que resultaría que ella haya escrito una historia sobre el vínculo tan especial que existe entre un padre y un hijo cuando no mantiene ningún tipo de relación con el suyo.

Por otra parte, en las últimas horas también han surgido unas preocupantes acusaciones de plagio que apuntan a que el cuento de Meghan, ‘The Bench’ o ‘El banco’, recuerda demasiado a otro de la autora Corrinne Averiss que casualmente se titula ‘The Boy on the Bench’, o lo que es lo mismo, ‘El niño del banco’. Incluso las ilustraciones de ambos trabajos serían similares: las del libro de la duquesa han corrido a cargo de Christian Robinson y Gabriel Alborozo se ocupó de acompañar el otro relato.

Sin embargo, la propia Averiss ha salido ahora en defensa de la esposa del príncipe Enrique a través de Twitter para descartar que haya podido copiar su obra.

«He leído la descripción y los extractos publicados del nuevo libro de la duquesa, es evidente que no se trata de la misma historia o la misma temática que ‘The Boy on the Bench’. No veo ninguna similitud», afirmó Averiss en Twitter.

