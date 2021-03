Meghan Markle busca ser la próxima presidenta de Estados Unidos, aseguran

(AGENCIAS) 16 de Marzo de 2021.- Meghan Markle ya está estableciendo contactos con algunos miembros de alto rango del partido demócrata para que la ayuden en sus ambiciones de convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos.

La duquesa de Sussex les contó anteriormente a sus amigos sobre sus ambiciones políticas, y ahora espera que su exitosa entrevista con Oprah Winfrey fortalezca el apoyo en los Estados Unidos, dijeron fuentes cercanas al periódico Mail on Sunday.

Se dice que Markle ha trabajado abiertamente entre demócratas de alto nivel para que la ayuden a construir equipos de recaudación de fondos y una campaña con miras a la Casa Blanca, según un político británico de alto rango que sirvió bajo el ex primer ministro británico Tony Blair y tiene estrechos vínculos con Washington.

«Las redes blairistas internacionalistas y de los partidos demócratas están llenas de conversaciones sobre las ambiciones políticas y los posibles patrocinadores de Meghan», dijo una fuente anónima al periódico británico.

Se cree que Markle, de 39 años, “está considerando la campaña de 2024 si el presidente Biden, que tendrá 82 años, decide no postularse para un segundo mandato”, dijo la fuente. “Si tiene éxito, la convertiría en la primera mujer presidenta de Estados Unidos”.

Su biógrafo y amigo, Omid Scobie, también afirmó anteriormente que la ex actriz «tiene los ojos puestos en la presidencia de Estados Unidos».

“Meghan es la encarnación del sueño americano. Es posible que algún día veamos a Meghan convertirse en presidenta”, dijo anteriormente el autor de ‘Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family’ en un documental.

Otro amigo también le dijo a Vanity Fair el año pasado que la duquesa «consideraría seriamente postularse para la presidencia». «Una de las razones por las que estaba tan dispuesta a no renunciar a su ciudadanía estadounidense era para que tuviera la opción de dedicarse a la política», dijo la amiga no identificada a la revista sobre el breve tiempo que Markle pasó en el Reino Unido.

Otro biógrafo insistió anteriormente en que Meghan Markle no tiene «la piel de un rinoceronte para postularse para un cargo», y su sensibilidad a las críticas solo se destacó aún más durante su reunión con Oprah .

“Diría categóricamente que ella no tiene ninguna posibilidad de postularse para presidente. La comerían viva», dijo Andrew Morton, autor de ‘Meghan: A Hollywood Princess’ , a Vanity Fair el año pasado.

