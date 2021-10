Megan Fox y Brian Austin Green por fin llegan a un acuerdo de divorcio

(AGENCIAS) 19 de octubre de 2021.- Megan Fox y su todavía esposo Brian Austin Green están literalmente a una firma de quedar legalmente divorciados.

El sitio TMZ reporta que pese a que su caso no es tan común, pues no cuentan con un acuerdo prenupcial, las cosas entre ellos han marchado bien en cuando a esta separación se refiere.

Como nunca firmaron un acuerdo prenupcial, y de acuerdo con las leyes de California, Megan y Brian se repartieron en partes iguales todos los bienes que compraron durante la década en la que fueron marido y mujer.

Aún no se sabe si alguno de ellos pagará la manutención del otro o de los tres hijos que tuvieron en común. Otra cosa a destacar es que según los documentos que obtuvo TMZ, la ex pareja se arregló fuera de la corte, lo que da a entender que no hubo mucho drama de por medio.

Megan y Brain compartirán la custodia legal y física conjunta de sus hijos, Noah Shannon, de 9 años, Bodhi Ransom, de 7 y Journey River, de 5. Megan así lo había solicitado desde que pidió el divorcio a su marido, en noviembre de 2020.

En los documentos de divorcio quedó establecido que Megan Fox también cambiará su apellido legal, por lo que ya no usará el Green.

Desde su separación, ambos actores han podido rehacer su vida: ella, al lado del cantante y actor Machine Gun Kelly mientras que el protagonista de Beverly Hills 90210 tiene un romance con Sharna Burgess.

En algún momento se dijo que Machine Gun Kelly fue la causa por la que Megan dejó a Brian, aunque la actriz ha asegurado en varias ocasiones que no fue así.

Según reveló, su novio no tuvo nada que ver con su ruptura, a pesar de que fueron fotografiados pro primera vez juntos en mayo de 2020 y que ella hubiera solicitado el divorcio hasta noviembre de ese año. La actriz aseguró que ella y Brian Austin Green estaban separados desde fines de 2019.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet