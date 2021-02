Mega apagón en el norte de México

Ciudad de México a 15 de Febrero de 2021.- El norte de México, en combinación con los efectos de un ambiente gélido, registró un mega apagón en cuatro estados del país, lo que terminó generando múltiples fallas en el servicio de electricidad, así lo dio a conocer el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

De acuerdo con el CENACE, estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, fueron las regiones de México que sufrieron el mega apagón este lunes, en parte por los efectos climatológicos, por lo que además se hizo un llamado a la ciudadanía en general:

“#CENACEInforma Ante los efectos del Frente Frío No. 35 y en relación al Estado Operativo de Alerta declarado el pasado sábado 13 de febrero de 2021, así como la falta de suministro de gas natural, el CENACE solicita a la población en general de los estados del Norte del país (en particular de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua) su apoyo para reducir el uso y consumo de la energía eléctrica no prioritaria durante las próximas horas, ya que este evento climatológico requiere que se salvaguarde la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional.”

CENACE.