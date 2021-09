‘Me dijeron que respiraba por sí sola’; Padre de Jeanette Zacarías señala irregularidades en su muerte

(AGENCIAS) 07 de septiembre de 2021.- La muerte de la boxeadora mexicana Jeanette Zacarías sigue causando un gran dolor en su familia. Esta vez fue su padre, Esteban Zacarías, quien con el corazón en la mano se pronunció sobre la partida de su hija de 18 años de edad.

Con el paso de los días, Esteban Zacarías ha repasado lo sucedido con su hija, donde señala su molestia con el hospital donde atendieron a Jeanette en Canadá, pues en cuestión de minutos pasó de respirar sola a estar muerta.

«Me hablan para darme la mala noticia que ya no vive, que su cerebro estaba muerto. Yo sí me molesté mucho porque hace unas horas me habían dicho que respiraba por sí sola y luego que siempre no (…) Mecánicamente ya estaba muerta su cabeza ya estaba fría», relató Esteban al tiempo que explicó que la lamentable noticia la recibió por medio de una videollamada de WhatsApp.

Asimismo, el padre de Jeanette consideró que durante la pelea se pudo hacer más para salvaguardar la vida de su hija, y para ello pone como ejemplo que la canadiense Marie Pier Houle tiró un golpe fuera de tiempo que terminó por agravar el problema de su pequeña, y ello ante la complacencia del referee.

«Hay algo que no me gustó en cuestión del referee, del tiempo, el tono de la campana. Para mí ese golpe ya estaba fuera de tiempo, lamentablemente ese golpe fue el que la llevó a la convulsión», explicó.

El mensaje a Jeanette

Esteban Zacarías aprovechó para enviar un mensaje a su hija, a la cual ya no podrá volver a ver después de que perdió la vida tras una pelea de box.

«Donde quiera que se encuentre siempre la voy a llevar en mi mente, en mi corazón. Su lugar nadie lo va a ocupar. La amo. Pronto vamos a reunirnos», remató.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet