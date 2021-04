Maxine Woodside asegura que Enrique Guzmán tiene un pasado violento

Ciudad de México a 11 de Abril de 2021.- Maxine Woodside habló sobre las recientes declaraciones de Frida Sofía, quien acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso sexual. La periodista de espectáculos lamentó que el padre de Alejandra Guzmán se haga pasar como un “santo” y destapó las agresiones que el ex esposo de Silvia Pinal tuvo.

Fue en su programa de radio Todo para la Mujer, donde Maxine reveló algunas conductas violentas que Enrique Guzmán tuvo en el pasado. “Algunos le creen a Frida y otros no le creen porque Enrique Guzmán salió a desmentir lo que dijo su nieta, acerca de que él la había manoseado cuando tenía cinco años”.

“Ahí están las dos versiones. No estuvimos ahí, no sabemos, pero también hay que tomar en cuenta que Enrique Guzmán en esa época no es el mismo Enrique que vemos hoy en día”, expresó. La locutora de radio contó que cuando su hijo, quien fue representante de Alejandra Guzmán, dejó de laborar con ella, Enrique Guzmán le pagó a dos personas para que invadieran su casa, le robaran y la destruyeran.

Maxine aseguró que cuando detuvieron a los delincuentes, ellos confesaron que Enrique Guzmán les había pagado. “Mi hijo manejaba la carrera de Alejandra Guzmán y cuando se separaron, que ya no la estaba manejando, Enrique Guzmán hasta nos demandó y un día mandó a mi casa a dos jóvenes que agarraron a mi chofer, lo amagaron, se metieron a mi casa, robaron, y me cortaron todos los sacos; las mangas, las cortaron”.

“No se los llevaron. Le cortaron las mangas y luego ellos mismos, cuando los agarraron, declararon que Enrique Guzmán les había pagado para que fueran a mi casa. A mí no me cuenten que es un santo”, comentó Woodside.

La comunicadora recordó que el cantante era un hombre muy violento. “Muy violento, muy agresivo. Ahora resulta que es un santo. Ahora sí es un santo, a lo mejor porque ya pasaron los años, porque sentó cabeza, porque no toma, no se mete nada, porque está casado con Rosalba desde hace años.”

“Ya es otra persona, los años te aplacan pero cuando era chavo y famoso, nombre, para que te cuento. Me consta. A mí no me cuentan”, expresó. Sin embargo, Maxine hizo una fuerte declaración, al asegurar que Guzman mató a un trabajador de un disparo.

“Acuérdense que hubo una época que balaceó a un mesero o taxista y lo mató. No es un santo y no es un caballero. A lo mejor hoy día, pero no fue un caballero porque las cosas que ha hecho Enrique Guzmán no son de un caballero. Debe una vida. No me acuerdo si fue un mesero o taxista pero de que debe una vida debe una vida y eso fue muy conocido, no estoy sacándolo de la manga. ¿Esas son cosas de un caballero? Pues no es un caballero, perdónenme”, concluyó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet