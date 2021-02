Mauricio Ochmann responde a especulaciones sobre nuevo romance de Aislinn

(AGENCIAS) 13 de Febrero de 2021.- A pesar de que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez pusieron fin a su romance en los mejores términos y se han mostrado muy cordiales tras su truene, el actor fue cuestionado por el posible nuevo romance de la hija de Eugenio Derbez.

A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Ochmann no pudo evitar el acecho de los medios de comunicación y las especulaciones de la nueva relación sentimental de la actriz.

Tras las preguntas sobre qué piensa del posible noviazgo de la mamá de su hija menor, Mauricio confesó: “La verdad es que no (sabía), pero ella no necesita aprobación mía para tener una relación, no hombre, para nada, ella tiene todo el derecho de salir con quien quiera”.

Al escuchar el cuestionamiento sobre si se separó de Aislinn aún amándose, el artista dijo: “No voy a hablar de eso, nos queremos muchísimo y tenemos una relación padrísima y hemos sabido llevarnos bien y, así es, somos familia”.

“Bueno, pasa mucho tiempo con su papá, es normal, pero también ellos la disfrutan, claro que sí, somos familia, entonces claro, todo mundo la disfruta”, explicó.

