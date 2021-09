Matheus Doria afirma que en México existen mejores instalaciones que en Europa

(AGENCIAS) 03 de septiembre de 2021.- El futbolista brasileño Matheus Doria del Santos Laguna dentro de la Liga MX, aseguró que en el fútbol mexicano existen mejores instalaciones deportivas que en el Europeo, donde jugó por varios años en Francia, España y Turquía.

«Cuando me buscaron para venir a México, sinceramente no conocía mucho. Mi papá vino y me dijo que tenían hasta mejores instalaciones que en Europa”, fueron las palabras de Matheus Doria.

El zaguero central habló en entrevista para el programa de W Deportes, dónde aseguró que una de las razones para fichar en la Liga MX, fue por la infraestructura deportiva la cual vino a conocer su padre antes de aceptar la propuesta.

Matheus Doria aseguró que otras de las razones por las que firmó con el Santos Laguna, es que vio muy contento a André-Pierre Gignac con el equipo de Tigres, quien es un amigo suyo de su paso por el Marsella.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet